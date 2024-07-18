原标题：中国体育器材“出征”巴黎奥运会

位于山东乐陵经济开发区的泰山体育产业集团为巴黎奥运会的摔跤、自行车、跆拳道、体操、田径等比赛提供器材。图为工人在组装碳纤维自行车。新华社记者 朱峥摄

◎本报记者 都 芃

2024年巴黎奥运会将于当地时间7月26日拉开帷幕。即将登上赛场的，除了挥洒汗水的中国奥运健儿，还有来自中国企业的体育器材。

在本届奥运会上，中国企业生产的体育器材将出现在柔道、乒乓球、举重、摔跤、自行车等多个项目的赛场上。它们凭借过硬的质量、创新的产品形态，展现我国科技创新的成果。

乒乓球：

击球落点更精准

弹性、重量、硬度，通常是衡量一个乒乓球质量优劣的关键指标。按照国际乒乓球联合会要求，乒乓球的弹性公差应小于25毫米，重量公差小于0.1克，硬度公差小于0.15毫米。公差越小，乒乓球的击球落点越精准，移动线路越稳定。

作为本届奥运会的乒乓球供应商，广州双鱼体育用品集团有限公司在国际乒乓球联合会标准的基础上更进一步，把奥运会用球的公差一缩再缩，实现了弹性公差不超过4毫米，重量公差仅0.015克，硬度公差0.03毫米。

公差越小，越考验生产工艺。为保障产品质量，企业给乒乓球设置了15道出厂关卡。只有通过测试的乒乓球，才有机会亮相赛场。“圆度测试3次、重心5次、硬度3次、重量1次、内外表2次、弹性1次，总共15次。”广州双鱼体育用品集团有限公司技术工程师杜荫环介绍，“公司制定了一套检测标准，在100个球里挑出最好的5个供奥运会使用。我们努力让奥运健儿用上击球落点更精准、移动线路更稳定的比赛用球。”

除了比赛用球，国际乒乓球联合会对比赛用球台也有严格要求。

在尺寸方面，相关标准要求乒乓球球台长2.74米、宽1.525米、高0.76米。在弹性方面，乒乓球从距离台面30厘米的地方垂直下落，反弹高度应在23厘米至26厘米之间。除此之外，台面摩擦系数应小于0.6。

为满足上述要求，巴黎奥运会乒乓球球台供应商——上海红双喜股份有限公司对球台台面进行了系统优化。此后，工作人员将优化后产品与其他公司产品进行对比试验。结果显示，该公司生产的奥运会用球台的摩擦系数等参数，远高于国际乒乓球联合会制定的相关标准。同时，制作这款球台的材料比较环保。

在此基础上，为进一步提升观赛效果，巴黎奥运会乒乓球球台采用可变灯光系统。工作人员通过手机或遥控装置即可调控球台附近的灯光。同时，为方便巴黎残奥会运动员使用，研发人员将球台底部结构内收，为轮椅球员留出更多空间。

杠铃：

让运动员抓握更稳

如果说小小乒乓球体现的是中国科技的精度，那么杠铃体现的是中国创新的“分量”。

举重是具有一定风险的体育项目，相关器材一旦出现问题，将危及运动员安全。巴黎奥运会举重比赛用杠铃来自中国企业。为确保杠铃质量万无一失，研制人员开展了技术创新。

2007年，在泰国清迈举行的世界举重锦标赛中，多名运动员在抓举过程中肘部受伤。巴黎奥运会杠铃供应商——河北张孔杠铃制造有限公司总经理张志国就此进行分析，认为问题可能出在杠铃杆的滚花上。

杠铃杆上刻有细密花纹的部分被称为滚花，它可以增加杠铃的摩擦力。

张志国组织专家开展多次研发试验后发现，杠铃杆上同规格的45度花纹的摩擦系数要远大于30度和60度花纹的摩擦系数。基于此，张志国请人重新制作加工刀具，设计新花纹，独创了45度花纹，结束了行业内只有60度和30度花纹的历史。这一创新让运动员抓握杠铃时更稳，减少了因打滑带来的伤害。凭此优势，河北张孔杠铃制造有限公司多次成为奥运会举重比赛杠铃供应商。

“在选材方面，我们对近百种材料进行了测试，最终选用性能优异的弹簧钢材料生产杠铃。”张志国介绍，它具有极高的抗拉强度和抗疲劳强度，经过负载和杠铃片滑落、电镀层抗腐蚀性能等测试，测试结果远超国际举重联合会相关标准。

杠铃由杠铃杆、杠铃片和卡箍三部分组成。杠铃杆在装上杠铃片后还要加装卡扣，以固定杠铃片。卡扣和杠铃杆要锁得非常紧。国际举重联合会要求，就算杠铃杆45度倾斜，卡扣也不能有任何松动，因为一旦松动就可能危及运动员安全。河北张孔杠铃制造有限公司通过技术创新，实现即使杠铃杆呈垂直状态再加上外力作用，卡扣也无丝毫松动。

运动地板：

可100%回收循环使用

在2020年东京奥运会上，三人篮球首次成为奥运会正式比赛项目。巴黎奥运会的三人篮球比赛项目所用器材中将有中国产品的身影。

“公司利用创新技术打造出SES新型橡胶材料。近年来，我们不断对该材料进行升级，用其打造出供奥运会使用的球场地板。”河北英利奥体育用品有限公司研发中心研发工程师宜旭旭说。

2016年，河北英利奥体育用品有限公司在和国际篮球联合会的接触中了解到，三人篮球源于街头篮球，传统上是一种户外运动项目。而传统室外运动地板采用硬质材料，脚感和防滑性都比较差，不适合奥运会比赛使用。通过和国际篮球联合会的联合攻关，河北英利奥体育用品有限公司研发出SES新型橡胶材料，打造了新一代三人篮球运动地板。

不过，当时的产品只是在传统地板底层使用了SES新型橡胶材料，难以满足高标准赛事要求。

在广泛听取运动员建议的基础上，企业不断改进材料生产出SES橡胶弹性地板，对地板的防滑面层、排水系统、支撑系统、卡扣系统等进行多次迭代。

“相较同类产品，SES橡胶弹性地板弹性更佳，可以更好地保护运动员的身体，且铺装方便，便于维护，能够实现100%回收循环使用。”宜旭旭说。

2019年，SES橡胶弹性地板（赛事型）成功取代国际品牌，成为全球首款通过国际篮球联合会三人篮球项目官方认证的运动地板。

除了三人篮球项目，河北英利奥体育用品有限公司还为巴黎奥运会乒乓球比赛项目供应了6000多平方米的布纹PVC运动地胶。研发人员升级了弹性发泡工艺，使该运动地胶韧性高、弹性好、耐磨且防滑。

“公司生产的产品能够用在巴黎奥运会两大比赛项目中，我们感到非常自豪。”宜旭旭说。

(责编：杨曦、陈键)

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