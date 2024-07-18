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国际机构为何频频对中国经济投下信任票

择 远
2024年07月18日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：国际机构为何频频对中国经济投下信任票

国际货币基金组织（IMF）7月16日发布最新一期《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%，较今年4月份报告的预期上调0.4个百分点。事实上，近段时间，多个国际机构频频上调中国经济今年增长预期，对中国经济发展充满信心。

信心，来自新动能的不断释放，激发经济高质量发展的新活力。

新质生产力加快培育成长，经济“新引擎”势头渐起，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显，为经济发展积蓄了新动能。数据显示，今年上半年，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点。高技术制造业增加值增长8.7%，增速快于全部规模以上工业2.7个百分点。

放眼未来，新动能正不断催生更多新的增长点，为经济高质量发展提供源源不断的动能。

信心，来自消费、投资和出口稳的势头明显，为经济高质量发展提供保障。

消费仍是经济增长的主动力。数据显示，今年上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。随着一系列政策的持续发力，消费新增长点的不断培育壮大，未来，消费潜能仍将持续释放，对经济发展的基础性作用有望进一步得到发挥。

投资是经济稳中求进的“驾辕之马”，今年上半年，投资实现平稳增长，贡献率稳步提升。全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%；扣除价格因素影响，同比增长5.6%。未来，随着重大工程项目建设的持续推进，传统产业的持续改造升级，大规模设备更新的扎实推进，投资活力仍将不断激发。

出口稳中有进。数据显示，今年上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。国家统计局新闻发言人表示，我国持续推进高水平对外开放，加快培育外贸新动能，对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，为推动经济持续回升向好作出积极贡献。

信心，来自改革激发的新活力，是经济高质量发展的强大动能。

改革潮涌，奋楫者争先而行。我国密集推出一系列改革举措，如今政策效应正逐渐释放。以房地产为例，随着房地产政策进一步调整优化，近期房地产市场活跃度有所提升。数据显示，今年上半年，全国新建商品房销售面积、销售额降幅比1月份至5月份收窄1.3个百分点、2.9个百分点；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄。

未来，随着各项改革的持续深化和推进，理念的刷新与行动的落地将形成共振，释放更多发展新动能。

信心，来自合作开放带来的新机遇，为推进经济高质量发展注入源源动力。

以开放促改革、促发展。党的十八大以来，中国坚定扩大对外开放，推出了一系列重大举措，实践了一系列重大行动。在一系列利好政策的推动下，众多外资企业坚定看好中国经济，并坚定投资中国、深耕中国、赢在中国。商务部最新公布的数据显示，今年1月份至6月份，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%。“投资中国”正成为越来越多外资企业的共同选择。

稳扎稳打、量质齐升的“上半场”，为今年中国经济实现全年发展预期目标奠定了坚实基础，我们有信心、有底气实现发展目标！这也就不难理解，为何国际机构频频对中国经济前景投下信任票。

(责编：杨曦、陈键)
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