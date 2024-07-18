李学华

原标题：我国电动汽车受到中东市场欢迎

近年来，面对日益严峻的气候变化挑战和越来越紧迫的减排压力，中东地区国家加快推动能源绿色转型和经济多元化，发展绿色交通成为其中一项重要内容。中国制造的电动汽车凭借高性价比和美观设计，受到该地区越来越多业内人士和消费者的青睐。中东正成为中国电动汽车企业开拓国际市场的一片“蓝海”。

发展电动车是大势所趋

国际能源署（IEA）研究报告指出，目前交通运输领域占全球石油消耗的60%左右。要实现全球减排目标，必须大幅度提升电动汽车占比。发展电动汽车已成为中东各国推动绿色转型的重要一环。

阿联酋是海湾地区第一个承诺到2050年实现净零排放的国家。阿联酋为此制定了“国家电动汽车政策”，提供如免费注册、免费停车以及降低充电费和通行费等优惠措施，推动电动汽车行业发展。阿联酋已将20%的联邦政府机构车辆改为电动汽车，并设定了到2030年至少30%的政府部门车辆和10%的道路车辆为电动汽车（纯电动汽车或混合动力汽车）的目标。到2050年，阿联酋道路车辆中50%将是电动汽车。

在沙特战略转型的纲领性方案“2030愿景”中，发展电动汽车产业是一个重要组成部分。2022年，沙特政府推出国家电动汽车战略，除了提升电动汽车市场占有率外，沙特政府还为消费者购买电动汽车提供了一系列激励措施，包括减税和补贴。此外，沙特政府还设定了2030年首都利雅得电动汽车占比达到30％、年产30万辆的目标。沙特已于2022年8月完成了电动汽车充电站基础设施的相关配套政策制定，推动充电基础设施加速落地。

埃及政府于2018年启动《电动汽车发展计划》，目标是到2025年，电动汽车占汽车总量的2%；到2030年，电动汽车占汽车总量的10%。埃及政府为了实现上述政策目标，采取了一系列政策措施和优惠，以激励和支持电动汽车及充电站的投资和消费。

卡塔尔政府提出的目标是到2030年，纯电动汽车普及率达到10%，扩建1.5万个充电站，公共交通100%为电动大巴。

中东地区国家政府纷纷推出电动汽车推广计划，加快了电动汽车市场的成长，消费者对电动汽车的接受度和认可度不断上升。

中国车企竞相发力

根据普华永道最新发布的《2024年电动汽车展望：阿联酋篇》报告，预计到2030年，电动汽车在阿联酋新型乘用车和轻型商用车新车销售中的市场份额将超过15%（约5.8万辆），而到2035年，这一份额将增至25%（约11.05万辆）。国际咨询公司亚瑟·D·利特尔预计，阿联酋电动汽车市场将在2022年至2028年间以每年30%的速度增长。德勤公司预测，到2030年，沙特电动汽车市场总值预计将达280亿美元。

中东地区对电动汽车及配套设施的巨大需求对于中国车企无疑是重大利好和不可错过的机遇。据中国汽车工业协会统计，2023年，中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。中国新能源汽车产销量占全球的比重已超过60%。除了满足国内市场的需求，“出海”成为行业的一致动作，中东成为各大车企争相开拓的重要市场。2023年前10个月，中国汽车中东出口量为57.81万辆，同比增长32.61%，其中新能源汽车超11万辆，同比增长66.44%。

迪拜壹路集团副总裁谢启伊介绍，电动汽车已成为中国品牌汽车在中东地区的一张新名片。2022年卡塔尔世界杯期间，中国宇通客车向卡塔尔提供了1002辆世界杯专用电动大巴，并在世界杯结束后投入本国公共交通系统。2023年联合国气候变化大会（COP28）在迪拜召开，为大会提供服务的电动大巴中，来自宇通、比亚迪和金龙等中国制造商的电动大巴占一半以上。2022年10月，红旗电动汽车成功“加入”迪拜警队，成为迪拜警方的首款电动汽车，红旗E-HS9目前已经成为当地酋长、王室成员和政府要员最喜欢的电动汽车之一。

2022年底，吉利旗下的电动商用车品牌远程汽车与阿联酋企业签署1000辆电动商用车订单。2023年9月，吉利旗下另一个电动汽车品牌——极氪汽车分别与阿联酋、沙特、卡塔尔、巴林经销商签署了国家级总代协议，共建销售服务网络；2024年3月，极氪001和极氪X两款电动汽车在阿联酋、沙特开启销售。

比亚迪从2023年开始进军中东市场，进入阿联酋、沙特、约旦、卡塔尔、以色列等国。2024年5月，比亚迪在沙特首都利雅得首家门店正式开业。2024年6月，比亚迪在阿联酋完成了第1000次交付。比亚迪已在中东地区确立了电动汽车品牌的领先地位。

其他中国电动汽车企业如长城、北汽、长安、小鹏、创维等也纷纷开拓中东市场。中国电动汽车凭借高性价比和美观设计，受到越来越多中东消费者的青睐。

根据以色列汽车进口商协会发布的数据，2023年，中国电动汽车约占以色列电动汽车市场份额的61%。2024年上半年，市场份额提高到68.31%，比亚迪成为销售冠军品牌，其中ATTO 3以7265辆的销量成为上半年以色列最畅销车型。在约旦、埃及等国，中国品牌电动汽车销量也在不断增长。

业内人士普遍看好中国品牌电动汽车在中东的销售前景。普华永道全球和中东电动汽车负责人海科·塞茨预计，未来几年将会在阿联酋看到更多来自中国公司的电动汽车车型。总部设在迪拜的格拉斯哥研究咨询公司发布报告认为，中国汽车制造商抓住机遇，提供可靠且经济高效的电动汽车，这使他们成为阿联酋向绿色未来转型的关键参与者。

助力中东完善产业链

壹路集团执行总裁章晨灵认为，中国电动汽车产业链完备，上下游的电池、储能、基础设施等各方面都处于全球领先水平，不少中东国家的目标不仅是进口电动汽车，更希望通过与中国的合作来推进本国电动汽车产业链发展，以壮大其本土制造能力，从而助推本国工业化进程。中国汽车企业进军中东市场，最佳切入途径是选择一个可靠的当地合作伙伴，这样既可以充分利用当地政府的优惠政策，又可以有效应对一些贸易壁垒。双方合作可以优势互补，互利共赢。

2024年3月，荣鼎咨询公司发布研究报告认为，中国电动汽车相关行业的对外直接投资正从北美转向欧洲、中东和亚洲。报告预计，2024年中国电动汽车海外投资仍将保持强劲态势，中东和北非将跃居第二位。

2024年6月，埃及GV投资公司与中国一汽集团达成合作协议，计划于2025年一季度开始在埃及生产中国一汽的平价电动汽车。GV投资公司的目标是在未来3年至5年，使车辆65%的零部件实现本土化，并将产品出口至中东、非洲、欧洲和拉丁美洲。

2024年7月，比亚迪与土耳其政府签订协议，比亚迪将投资10亿美元在土耳其建立一个年产15万辆电动汽车的工厂，并设立一个研发中心。该工厂预计将于2026年底投产，可提供5000个就业岗位。

与此同时，不少海湾国家的主权财富基金也对中国电动汽车表现出浓厚的投资兴趣。2023年6月，在中阿合作论坛第十届企业家大会召开期间，沙特投资部与中国电动汽车制造商华人运通签署了一项56亿美元的合同，计划建立一个集汽车研究、开发、制造和销售于一体的合资企业。同月，蔚来汽车宣布与阿布扎比主权基金CYVN签订股份认购协议，CYVN将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。

中东地区处在亚欧非三大洲交界之处，有些国家享有免关税进入欧洲和北美市场的待遇。中国电动汽车企业在满足当地市场需求的同时，也可以将中东地区国家作为开拓第三方市场的一个重要合作伙伴，从这里辐射欧洲、非洲等更广阔的市场。中国与中东地区国家在电动汽车领域的合作前景广阔、潜力巨大。

(责编：杨曦、陈键)

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