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5G演进升级稳步推进

黄 鑫
2024年07月18日08:49 | 来源：经济日报
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原标题：5G演进升级稳步推进

　　工业和信息化部最新公布的数据显示，截至5月末，5G基站总数达383.7万个，占移动基站总数的32.4%；5G移动电话用户达9.05亿户，占移动电话用户的51.3%。

　　5G商用牌照发放5年来，5G应用已经融入千行百业。下一步还将稳步推进5G、千兆光网建设，有序推进5G网络向5G轻量化、5G-A（5G网络的演进和增强版本）演进升级。

　　规模化应用持续推进

　　在前不久举行的上海世界移动通信大会（MWC上海）期间，GSMA（全球移动通信系统协会）大中华区总裁斯寒表示，中国是全球最大的5G市场。同时，中国正为5G-A的演进奠定基础。

　　据工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，目前，我国实现了“县县通5G”，通5G的行政村占比超过90%，5G用户普及率超过60%。移动通信探索形成了“超前预研、标准引领、体系创新、网络先行、应用赋能”的发展模式。

　　5G行业应用已经融入74个国民经济大类。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛认为，5G商用5年来成果显著，对全球移动产业的影响前所未有。5G拓展了服务全球的“广度”、兑现了代际体验的“速度”、引领了数字转型的“深度”。

　　赛智产业研究院院长赵刚分析，我们见证了5G商用快速发展，但同时也面临一系列挑战，需要突破规模化应用的瓶颈。包括，突破5G行业终端规模化部署的瓶颈，让5G行业终端成本更低；突破现象级应用场景的瓶颈，让更多个人和企业端用户主动使用5G；突破5G行业应用复杂性的瓶颈，让更多中小企业能使用普惠低成本的5G解决方案。

　　赵志国表示，工信部将坚持“建、用、研”进一步统筹推进，加快信息通信业高质量发展。“建”就是夯实网络设施，稳步推进5G、千兆光网建设，有序推进5G网络向5G轻量化、5G-A演进升级，扎实推进算力产业发展。实施“信号升格”专项行动，推动5G网络在文旅、医疗、高校、交通枢纽、地铁等场所原有覆盖基础上进一步深度覆盖。“用”就是深化融合应用，加快建设“5G工厂”，打造“5G+工业互联网”升级版。“研”就是强化技术研发，统筹推进5G-A的演进和6G研发创新。

　　进入全新发展阶段

　　5G-A被认为是不断拓展5G能力边界、持续推动产业向6G演进的关键技术。中国工程院院士邬贺铨表示，与5G相比，5G-A不仅实现了带宽提升，还具备主动适配、轻量化、智能化等特点，这些特点将是5G“下半场”技术创新的发力点。

　　5G-A国际标准持续发力，将多维度拓展5G生态，提升5G网络性能。汪涛认为，5G-A是确定性的产业路径，一方面可以保护已有投资，另一方面可以带来新的商业机会，拓宽商业边界。

　　为了有效发挥5G-A显著的代际能力，华为近日联合电信运营商发布5G-A商用领航计划。

　　中国移动总经理何飚介绍，中国移动已建成全球最大的5G和光纤网络，并率先启动5G-A建设，今年年底将在300个城市实现5G-A商用部署。中国联通董事长陈忠岳表示，中国联通将加快开展5G-A和天地一体技术创新，推动从网元、部件到拓扑、系统的智能化升级。

　　爱立信东北亚区副总裁吴立东认为，当前全球5G网络的发展并不一致，一些运营商仍处于第一阶段，需要扩大5G连接规模，完成从非独立组网到独立组网的过渡。而以中国运营商为代表的部分运营商已进入第二阶段，开始了5G-A网络的建设，这个阶段的5G网络将具有更多的灵活性以及新能力。若要支持5G-A的大规模创新与商业变现，构建一张高性能、开放的可编程网络至关重要。

　　随着5G轻量化、5G-A以及智能终端技术的发展，5G应用将进一步深化。赵刚认为，要抢抓人形机器人、低空飞行器、自动驾驶汽车等智能硬件发展机遇，实现5G行业终端规模化部署。

　　加速拥抱人工智能

　　在上海世界移动通信大会上，“5G+人工智能”展示出更多可能。在中国联通AI应用展区，展示了5G网联终端，可适配接入多厂家无人机，全力保障低空飞行信息和数据的安全。联想集团展示了AI PC、AI手机等AI终端、新一代AI服务器、存储等AI基础设施以及AI解决方案与服务等产品，助力智能化转型。

　　赵刚分析，“5G+人工智能”就像人体的“神经纤维系统+大脑”，两者的结合不仅提升了通信网络的智能化水平，还极大拓宽了智能化应用的边界。

　　中国移动董事长杨杰表示，近年来，通用人工智能取得实质性进展，正从科技前沿加速向现实生产力转化，推动经济社会发展从“+AI”向“AI+”迈进。“互联网+”“5G+”“AI+”的梯次升级、持续发展，将带来超大规模定制化、柔性制造等新型生产方式。

　　“5G+人工智能”已被广泛应用于智能工厂、自动驾驶、远程操控等应用场景。例如，安装了“5G+人工智能”的高级别自动驾驶汽车，可以实时感知和传输来自道路、行人和路侧的数据，动态观察和分析交通路况，自动完成驾驶行为，显著提升了行车安全性。5G与人工智能的结合促进了工业物联网的发展，使得生产流程更加智能化、高效化。此外，智慧城市等领域也因5G与人工智能的融合焕发新活力。

　　“5G+人工智能”的发展前景将更加广阔。赵刚预计，“5G+人工智能”将成为人形机器人、低空飞行器等智能设备的标配，促使这些设备的智能化水平与人类接近，从而更大程度解放劳动生产力，提升全要素生产率，成为培育新质生产力的重要技术力量。

(责编：杨曦、陈键)
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