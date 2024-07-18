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百信银行发布ESG报告：数智创新驱动 做好普惠金融大文章

2024年07月18日14:48 | 来源：中国网财经
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原标题：百信银行发布ESG报告：数智创新驱动，做好普惠金融大文章

　　7月18日，百信银行发布《2023年度环境、社会和治理报告》（以下简称“报告”），报告中系统展示了其在强化ESG管理体系、践行普惠金融、创新数智化能力等方面的可持续发展实践成果。

　　作为中信银行控股的数字普惠银行，百信银行自成立之初便蕴含着绿色和普惠基因，在数智化能力的驱动下，不断优化环境、社会和治理等方面的举措，形成了高效协同的ESG管理体系。2023年，在ESG管理体系的引领下，百信银行扎实做好普惠金融、数字金融、绿色金融等“五篇大文章”，以金融科技的力量，书写数字普惠金融的可持续发展新篇章。

　　护航普惠民生，拓展金融服务半径

　　百信银行作为传统金融服务的“补位者”，聚焦传统金融服务较难触达和相对薄弱领域，围绕新市民日益增长和更加多元的生活消费需要，不断提升差异化经营和精细化运营能力，以纯线上的数字金融服务，不断拓展金融服务半径，为海量用户提供更可得、更温暖的普惠金融服务。

　　报告显示，截至2023年末，百信银行累计服务新市民用户数超过5300万户，占总用户数比例55%。消费金融方面，持续加大消费信贷投放力度，助力释放居民消费潜力，2023年累计投放消费金融贷款超过1800亿元。普惠金融方面，不断加大普惠小微投放，服务小微用户较年初增长169%，普惠小微企业贷款规模较年初增长59%，高新技术产业贷款投放超过29亿元；同时在科创和乡村振兴领域取得新成效，普惠型涉农贷款投放金额19.49亿元；优化全线上科创贷产品，实现“专精特新”和“创业担保贷”放款突破。

　　创新数智金融，不断提升服务的可得性

　　作为一家拥有“金融+科技”双重基因的银行，百信银行以创新为第一动力，以科技和数据为关键生产要素，锻造数智金融核心能力，不断提升智能风控水平，创新推进自营渠道建设，革新金融服务交互模式，形成了诸多数智金融创新应用成果，让数字金融服务融入更广泛的大众生活。

　　智能风控方面，打造新一代通用模型评分产品“百信分6.0”，有效评估普惠客群信贷风险，为个人用户、个体工商户、小微企业等提供更为精准的信贷服务；自营渠道建设方面，在百信银行APP等自营渠道，针对不同客群需求提供个性化服务，并启动“极速APP”工程，让用户在使用APP时，享受更顺畅的服务体验；创新金融服务方面，积极开展大模型技术研究，并应用于财富投教、数字人等多个场景，打造行业首个AI驱动的3D数字营业厅，为用户营造更沉浸、更愉悦的金融服务体验。

　　践行绿色普惠，书写绿色金融大文章

　　在国家“双碳”政策指引下，百信银行坚定走生态优先、绿色发展之路，贡献经济和社会绿色转型，依托数字化技术优势，推动普惠金融与绿色金融相互融合，优化节能降碳工作路径，书写好绿色金融大文章，助力实现 “双碳”目标。

　　绿色信贷方面，加大对新能源汽车产业的信贷投放，累计发放绿色消费行业专属经销商贷款超9亿元。绿色票据方面，提升绿色票据贴现服务质效，绿色金融专项再贴现产品贴现金额超59亿元，加大对京津冀地区绿色企业票据的融资支持，“京绿通II”专项再贴现产品规模连续3年保持北京市第一。

　　此外，百信银行结合数字化技术优势，从绿色金融、科技驱动、产品创新、绿色运营等角度制定减排策略，并将绿色低碳发展理念融入日常运营管理全过程，切实履行低碳运营责任。

　　温情关怀客户，积极履行社会责任

　　百信银行始终坚持“以客户为中心”，在推进消费者权益保护、客户关怀等方面开展了诸多履责实践，有效提升客户服务的效率和满意度。发布956186服务热线，畅通服务通道，持续提升客户体验；完善消费者权益保护体系机制，不断提升消费者权益保护管理水平。

　　向绿而行，向新而生。百信银行将继续坚守数字普惠初心，积极履行社会责任，依托数智化金融科技能力，创新驱动金融服务，不断深化ESG实践，擦亮百信绿色金融“名片”，为助力经济可持续发展贡献百信力量。

(责编：董童、李源)
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