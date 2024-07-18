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以“迅”应“汛” 为汛期环境安全保驾护航

欧阳易佳
2024年07月18日09:46 | 来源：人民网
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6月1日，我国全面进入汛期，入汛后，南方多地遭遇极端强降雨。汛期形势紧迫，地质灾害频发，环境风险隐患突出。

如何化解环境风险，遏制环境污染？怎样做好汛期环境应急管理工作？中国环境监测总站生态环境应急监测室主任康晓风告诉人民网记者，中国环境监测总站一直在推进无人机、无人船及现场快速监测设备等新技术、新装备的研发和应用。“在汛期的应急监测工作中，这些新技术发挥着重要保障作用。”

“无人机除了采集水样和现场调查以外，还可以对多种有毒有害气体进行大范围立体监测。无人船搭载相应检测模块，可以实现地表水的实时监测。”康晓风介绍，“这些都可以有效提高汛情应急监测效率，提升救援安全性。”

提升应急能力，织密应急响应“安全网”。康晓风介绍，在险情处置工作中，无人机、无人船测流系统等现代化应急监测设备“联袂出击”，快速获取决口水位、流速、地形、口门宽度等水文要素，为决口抢险封堵、二级堤防查险固堤提供有力技术支撑，全力确保“测得到、测得准、报得出、报得及时”。

《“十四五”国家应急体系规划》指出，面对重大自然灾害风险，要完善监测预警网络建设，增加重点区域应急监测核心基础站点密度，优化应急协同机制，提升应急救援能力。

“灾情应急监测的时效性要求永无止境。”康晓风说，抢险救灾面前，时间就是生命，要用技术换时间，扎牢“防患于未然”的安全线。

康晓风表示，通过应急监测，落实一个“防”字，“防”出平安，应对突发环境事件，拼出一个“抢”字，“抢”出时间，切实保障人民群众生命财产安全。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)
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