人民网北京7月18日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）盛夏时节，抚顺矿业的数千亩光伏板整齐铺展，在阳光映射下呈现出深蓝色调。

为寻求突破，2018年11月，抚顺矿业、铁法能源等9家辽宁省属能源类企业，重组整合为辽宁省能源产业控股集团有限责任公司，继而优化产业布局，以煤矿采剥排弃场、采煤塌陷区为载体，加快风电、光伏等清洁能源建设，让采矿区旧貌换新颜。

近年来，随着国有企业改革向纵深发展，包括辽宁在内的我国多省区市，持续推进国有经济布局优化和结构调整提升，以创新培育高质量发展新动能。

——黑龙江将研发设立为衡量国有企业负责人业绩的硬指标，促进科技成果转化；同时，在打造“大国重器”上发力，着力建好建强国家重型装备生产制造基地，建好建强重要能源及原材料基地。

——甘肃国有企业充分发挥资源禀赋和特色产业比较优势，做大做强新材料产业；乘势而上发展新能源装备制造业，助力把甘肃省“风光无限”的能源资源优势转化为经济优势、发展优势。

——重庆围绕全市“33618”现代制造业集群体系，推动传统产业“数改智转”，加快推动制造业企业数字化改造，着力建设“产业大脑+未来工厂”；出台国有企业科技创新支持措施“20条”，实行工资总额“三单列”制度，在资金、技术、人才、考核等多方面统筹发力，塑造发展新优势。

业内人士向记者表示，2024年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之年。就全国各地国企改革而言，今年的新动向在于，除了体制机制类改革外，更加强调功能使命类的革新，尤其是科技创新、产业控制、安全支撑和增强核心功能等领域的布局。特别是优化国有资产资源配置成为重要议题，剥离处置“两非”“两资”、盘活存量资源，以及增加对战略性新兴产业的投入也备受关注。

“今年要完成国企改革深化提升行动的70%的任务。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网记者表示，科技创新是深化提升行动的“头号工程”。国有企业是科技创新的主体，要强化激励机制，通过增加研发投入强度、提高转化效率“双线”考核来实现。

“上阶段国企改革解决了‘有没有’的问题，接下来是解决‘好不好’‘优不优’的问题，使各地国有企业真正按市场化机制运营。”吴刚梁告诉记者，各地国企改革深化提升行动要注重传统产业与新兴产业的衔接，防止出现断层，以科技和数字化为抓手，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，催生新产业新业态新模式。

也有业内人士认为，国企改革一直是国家经济发展的重要议题。眼下，各地正根据形势变化把国企改革向纵深推进，让功能使命类改革任务找准行动方位、强化考核引导，体制机制类改革任务形神兼备、更广更深落实，功能使命类改革任务与体制机制类改革任务统筹推进、形成改革组合拳，最终强功能、调结构、提能力。

(责编：王震、吕骞)

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