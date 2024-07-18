人民网北京7月18日电 （记者孙阳）近年来，家政服务市场规模持续扩大，成为吸纳新增就业的“蓄水池”。市场迅速扩容的同时，如何优化家政服务供给、扩充专业化家政人才队伍，是行业高质量发展的重要课题。

今年6月，人社部等7部门印发《关于加强家政服务职业化建设的意见》，提出开展家政服务职业技能竞赛。发挥职业技能竞赛对技能提升带动作用。7月12日，北京市朝阳区58到家“匠人杯”第一届家政服务员职业技能大赛正式启动，据悉，本次活动由朝阳区人力资源和社会保障局联合朝阳区职业培训发展促进会、北京市五八到家职业技能培训朝阳学校共同举行，活动将持续至12月，从理论知识和现场实操两方面进行综合考核。

据介绍，本次大赛紧密围绕促进家政从业者职业技能提升、助力稳岗就业方面确定理论知识和现场实操综合考核内容，大赛全国参与海选人员万余名，最终将选拔300名进入决赛，参赛选手除评选出前3名外，参与海选且考核达标的优秀选手同时获得58家政技能达人荣誉奖项，未通过考核的选手可参与58职培“回炉”培训，全方位提升从业者专业素养和技能水平。

58同城高级副总裁李子健表示，当前，家政行业呈现出专业化、精细化的新趋势，对从业者的专业性、家政公司提供服务的标准化提出更高要求。近年来，58到家充分发挥平台优势，建造了标准化、数字化的培训体系，并将全套培训和就业能力全面赋能家政从业者。同时，通过引入“整理收纳、高级育儿育婴”等热门课程内容以及双师课堂、在线课程等教学模式创新，能够吸引更多年轻从业者为家政行业注入新鲜血液。

“从在北京打工，到去公司上班。”李子健认为，不少家政从业者对自己身份认定的改变，体现了家政行业正进入规范化、标准化、职业化的新阶段。通过持续开展职业技能竞赛，达到以赛促学、以赛促训、以赛选才的目的，有助于推动家政服务职业能力建设，促进家政服务行业提质扩容。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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