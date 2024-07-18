人民网北京7月18日电 （记者刘颖颖）日前，由中国农业国际合作促进会茶产业分会联合人民网舆情数据中心、“一带一路”国际茶贸易产业科技创新院、中国农村杂志社农业品牌研究传播中心共同编制的《中国茶叶品牌发展报告（2024）》（下称《报告》）正式发布，旨在推动茶叶品牌培育，助力茶产业高质量发展，赋能乡村振兴。

《报告》进行了海量的数据收集，在江苏、浙江等19个省（市、自治区）的茶叶品牌管理单位、协会的支持下，对我国茶叶品牌的“家底”进行梳理；其中汇集近80个区域公用品牌的详尽分析，以细致的品牌案例研究和市场数据评估，揭示出中国茶叶品牌发展的全貌。《报告》还利用数据展示中国茶叶产业的多样性和复杂性，六大茶类市场份额的变化、特色优势区域的显现、产业融合发展的趋势、以及科技与文化的双轮驱动力，为业界人士提供了深刻的市场洞见，同时为政策制定者和企业决策提供参考。

《报告》还深入探讨了通过品种、品质、品牌三重维度塑造茶叶品牌的方法。其中，由人民网舆情数据中心撰写的《茶公用品牌健康管理研究》部分，重点从观测公众认知数据着手，引入公用品牌使用和管理二维视角，探讨区域公用品牌的使用和维护，以及实现健康管理需要解决的问题。此外，强化茶公用品牌管理还应构建使用者、管理者双主体协同机制。人民网舆情数据中心声誉风险管理实验室提出，公用品牌声誉需要跨区域协同维护，而协同既要体现在舆论端危机应对，也需部署在业务端源头风险治理。地方政府需要牵头加强跨区域协同，共同保护公用品牌，做大市场、做强产业，让上下游都受益。同时，公用品牌核心企业也需在跨域发展时担起责任，加强风险防范和治理。

人民网舆情数据中心独有的声誉风险管理体系是基于多年案例跟踪、体系研发以及实践论证建立的风险诊断和解决方案，从战略层融入“关口前移、全程管理”的理念，将其深入企业经营管理过程中，通过危机管理、风险管理、认知管理等具体操作，为企业品牌声誉保驾护航。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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