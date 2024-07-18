7月18日，一架从广州白云机场起飞的空客A320飞机平稳降落在河北省邢台褡裢机场，标志着邢台褡裢机场正式通航。

邢台褡裢机场迎来首批乘客。（陈雷 摄）

邢台褡裢机场是河北省第七座运输机场，是京津冀世界级机场群的重要节点。邢台褡裢机场属于民航国内支线机场，飞行区指标4C级，航站楼面积6100平方米，年设计旅客吞吐量45万人次，货邮吞吐量1300吨，飞机起降量6080架次。

“下一步，计划陆续开通邢台至上海、成都等地航线，进一步完善航线网络，推进配套设施建设，丰富服务产品，不断满足广大旅客的出行需求。”河北省邢台市交通运输局党组书记、局长常韶杰表示，邢台市将依托邢台褡裢机场，推进邢台临空经济区建设，汇聚人流、物流、资金流、信息流等各种要素。（记者王昆）

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