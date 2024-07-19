刘 畅

原标题：亚洲新兴经济体仍是全球经济主引擎

当地时间7月16日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，预计今年全球经济增长3.2%，与今年4月的预测值保持一致，预计明年全球经济将增长3.3%，较4月的预测值小幅上调0.1个百分点。与此同时，IMF将中国今明两年的经济增速均上调0.4个百分点，至5%和4.5%。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在发布会上表示，中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。

与4月发布的《世界经济展望报告》相比，许多国家今年一季度的经济增长意外提速，而日本和美国的经济增长则出乎意料地明显放缓。对比之下，在服务业活动改善的带动下，欧元区经济有望出现回升。

具体来看，在经历2023年的强劲增长后，美国经济不断显现降温迹象。IMF预计，美国今年的经济增速为2.6%，较4月的预测值下调0.1个百分点。根据美国商务部此前发布的数据，今年一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.4%，增幅较去年四季度明显收窄，这也是2022年春季以来美国的最低季度增长率。同时，IMF称，随着劳动力市场降温和消费放缓，美国经济增速将在明年放缓至1.9%，预计到明年年底，经济增速将逐渐放缓至潜在水平。

欧元区的经济活动似乎已经触底回升，IMF预计，今年欧元区经济增速将出现0.9%的小幅回升，与4月预测值相比上调0.1个百分点，此外，得益于实际工资上涨带来的强劲消费，以及在今年货币政策逐步放松背景下，金融环境宽松带来的投资增加，IMF预计，明年欧元区经济增速将上升至1.5%。但不可忽视的是，制造业疲软现象在欧元区依然存在，这将导致德国等国的经济复苏进程缓慢，IMF预计，今年德国经济仅增长0.2%。

此外，日本因受今年一季度暂时性的供给扰动，以及私人投资疲软等因素影响，经济意外出现负增长。IMF预计，今年日本经济将增长0.7%，与4月预测值相比下调了0.2个百分点。

相比之下，新兴市场和发展中经济体的经济增速则小幅上调，IMF预计，今明两年新兴市场和发展中经济体都将增长4.3%，均比4月的预测值上调0.1个百分点。亚洲新兴市场经济体仍是全球经济的主要动力，其经济增速在今明两年分别上调至5.2%和4.9%。其中，得益于今年一季度私人消费反弹，以及出口表现强劲，IMF将中国今年的经济增速预测值上调至5%。

除经济活动外，世界贸易也在今年上半年企稳回升，其中，亚洲地区的出口较为强劲，尤其在科技领域。IMF预计，2024年至2025年，世界贸易增速将恢复至每年3.25%左右，再次与全球GDP增速保持一致。值得注意的是，世界贸易曾在2023年几近停滞。但由于制造业仍然低迷，世界贸易在今年一季度提速后，预计将有所放缓。尽管跨境贸易限制措施大幅增加，损害了地缘政治距离较远阵营之间的贸易，但预计全球贸易占GDP的比率将保持稳定。

此外，在通胀方面，虽然全球通胀将继续下行，但势头正在放缓。根据IMF的预测，今年全球通胀率将从去年的6.7%放缓至5.9%，大致有望实现软着陆。但在一些发达经济体中，服务业通胀正阻碍降通胀取得进一步成果，这使得货币政策回归常态的过程更加复杂。在贸易紧张局势升级和政策不确定性上升的背景下，通胀上行风险有所增加，使利率在更长时期内将走高。

总体而言，经济前景面临的风险保持平衡，但一些短期风险越发凸显。

一方面，如果发达经济体抑制通胀进展不力，包括美联储在内的各国央行可能需要将借贷成本维持在更高水平、更长时间。这不仅将威胁全球经济增长，加剧美元上行压力，还将对新兴市场和发展中经济体产生负面溢出效应。

然而，IMF表示，由于劳动力市场的逐步降温，加上预期的能源价格下跌，2025年底前，总体通胀将回归至目标水平，不过，新兴市场和发展中经济体的通胀预计仍将持续高于发达经济体，且通胀的下行速度也较慢。但由于能源价格下跌，部分处于中位水平的新兴市场和发展中经济体的通胀已接近新冠疫情前的水平。

另一方面，公共财政的恶化让许多国家相比疫情前所预见的更加脆弱。当务之急是逐步重建财政缓冲，同时对最脆弱的群体提供保障。

“经济政策的不确定性不仅局限于财政领域，多边贸易体系的逐渐瓦解也是关键问题。”古兰沙表示，如今越来越多的国家实施单边关税或产业政策措施，这些措施是否符合世界贸易组织的规则值得怀疑。不完善的贸易体系可以改善，但单边措施的激增会扭曲贸易和资源配置，削弱经济增长，降低生活水平，并且使应对气候转型等全球挑战的政策更加难以协调。

古兰沙强调，针对这一问题，应重点关注以可持续的方式改善中期增长前景，包括提高国家内部和国家之间的资源配置效率，提供更好的教育机会，开展更快、更绿色的创新，以及建立更强有力的政策框架。多边合作始终是确保人人享有安全以及繁荣的经济的唯一途径。

(责编：杨曦、陈键)

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