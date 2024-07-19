熊丽

原标题：从5%读懂中国经济韧性

中国经济长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变。国内外研究机构普遍认为，下半年宏观政策还将加力显效，中国经济完成全年预期目标有基础、有条件、有能力。

“运行总体平稳、稳中有进，成绩来之不易”——近日，国家统计局发布2024年上半年中国经济“成绩单”。上半年我国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5%。这一增速与今年5%左右的增长目标基本相符，为实现全年目标打下较为坚实的基础，彰显中国经济强大韧性。

5%的增长，为什么说“来之不易”？

难在逆水行舟，顶压向前。从国际看，世界经济复苏艰难，地缘冲突升温、大国博弈加剧，发达经济体高通胀黏性仍然较强，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。从国内看，有效需求不足仍是制约经济恢复的主要因素，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多。对于中国这么大体量的经济体来说，在这样复杂严峻的背景下能够实现5%左右的中高速增长，实属难能可贵，各方面都付出了艰辛努力。放在全球范围内比较，这一增速依然保持了领先水平。

逆水行舟，必须行之有法，那就是要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。稳，是要稳住宏观经济大盘，确保增长、就业、物价不出现大的波动，有效防范化解重大风险。进，是要坚持高质量发展方向不动摇，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。“进”的态势，从体现新动能的新产业新产品上得到充分体现。今年以来，高技术制造业增加值增速始终高于全部规上工业增速，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点。

稳中有进，离不开宏观政策的有力支撑。去年年底中央经济工作会议召开以来，针对经济运行面临的困难挑战，我国坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并靠前发力、加快推进一批针对性、组合性强的政策措施。比如，“两重”（发行超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“双新”（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）、调整优化房地产政策等。这些政策效应正在持续显现，推动国内需求潜力不断释放。数据显示，上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动固定资产投资增长2.1个百分点。基础设施投资同比增长5.4%，比全部投资快1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点。

我们常说，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广。韧性强，概括而言，就是既能抵御短期波动，更能赢得长远发展，具有强大的弹性、抗逆力、复原力。韧性从何而来？来自我国完备产业体系、超大规模市场、广阔经济纵深、丰富人才资源的优势，来自深层次改革、高水平开放和全方位创新持续释放的红利，来自每一个你我他追求美好生活的强烈愿望和共同奋斗，来自我国在应对国内外风险挑战中积累的丰富宏观调控经验和驾驭复杂困难局面的能力。中国经济长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变。国内外研究机构普遍认为，下半年宏观政策还将加力显效，中国经济完成全年预期目标有基础、有条件、有能力。

站在年中看“后半程”，我国经济面临的困难挑战依然不小。二季度增速较一季度有所回落，正是内外部环境多种复杂因素综合作用的结果。从主要指标来看，国内有效需求不足现象仍然较为突出，房地产市场还处于调整期，居民消费和民间投资偏弱。对于这些发展中的困难和挑战，要予以充分估计、积极应对，鼓足干事创业的精气神，抓紧抓实政策细化落实，以高质量发展的确定性来应对前进路上的不确定性。

(责编：杨曦、陈键)

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