祝惠春

原标题：国际金价为何再创新高

近日，国际金价再创新高，纽约市场金价一度升至2440美元/盎司上方，伦敦金现货价格一度突破2480美元/盎司大关，在全球经济不确定性加剧的背景下，黄金作为避险资产的功能愈发凸显。

世界黄金协会6月份公布的2024年度全球央行黄金储备调查报告显示，超八成受访央行预计，全球官方黄金储备总量将在未来12个月内继续增长。这种持续的购买力无疑为金价上涨提供了强有力支撑。从去年开始，国际黄金价格分析框架中加入了全球主要央行增加储备金的因子。方正中期期货研究院院长王骏表示，央行增加黄金储备是应对美国债务持续上升带来的美元信用不断走低趋势。

国际金价再次创造历史新高，也推动人民币计价的上海黄金期货价格回升至每克580元上方。

上半年，我国贵金属期货期权成交活跃。根据中国期货业协会数据，我国目前贵金属期货期权市场有黄金期货、黄金期权、白银期货和白银期权4个品种。上半年，我国贵金属期货期权成交量为2.33亿手、成交额为35.95万亿元，同比分别增长42.07%和70.46%。

上半年，大宗商品市场走势分化明显，贵金属和以铜为代表的有色板块涨幅明显，但波动也较大。原油价格受减产支撑叠加地缘政治冲突而走势强劲，带动整个化工板块上行，黑色金属价格走势疲弱，全球农产品价格冲高回落。

国家统计局日前发布数据显示，初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5%。专家表示，上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。但要看到，当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需进一步巩固。“整体上，国内黄金白银等贵金属投资需求偏多，同时居民收入增长有利于金银首饰消费持续增长。此外，投资性消费贵金属首饰产品也是众多消费者的选择。”王骏表示，中国黄金协会发布数据显示，今年前5个月我国黄金消费量同比增长5.94%，在金条及金币消费方面表现尤为突出，黄金消费市场整体呈现稳健增长态势。

不过，国际金价高企背景下，消费者观望情绪在加重，消费延期、预算减少等因素会对金饰消费市场带来一定程度影响。

展望后市，受访专家表示，下半年，美联储降息、地缘风险、央行购金三方面仍然为主要预期影响因素，贵金属价格将高位震荡。

南华期货有色金属总监夏莹莹表示，6月底以来，美国经济与就业数据降温推升美联储年内降息预期，是贵金属价格回升的主因。展望下半年贵金属行情，夏莹莹认为，避险需求仍将阶段性支持金价，而投资性资产配置需求则需锚定美联储货币政策边际变化。在美联储下半年将开启降息周期的预期下，金银价格预计先震荡后上行。

方正中期期货报告建议，投资者可继续关注美国经济数据表现；同时关注下半年风险事件可能带来的避险驱动。中长期看，美联储预期转向宽松，央行购金需求持续，全球政治形势不确定下避险需求仍存。展望下半年，贵金属上涨的确定性最强，有色金属表现大概率仍将强于黑色金属，原油价格预计维持坚挺。商品市场整体将延续上半年的分化走势，但整体价格中枢预计提升。

(责编：杨曦、陈键)

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