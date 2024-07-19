田鹏 毛艺融

原标题：“科创板八条”落地满月 市场各方同题共答见真章

7月19日，《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”）落地满月。

在科创板设立五周年之际，中国证监会发布“科创板八条”，赋予其提升对新产业新业态新技术的包容性、发挥资本市场功能、更好服务中国式现代化大局的新使命，既是科创板建设的任务书，更是科创板发展的路线图。

一个月来，“科创板八条”开局见真章、显实效：一方面，上交所累计组织近10场座谈培训等形式的市场宣贯，覆盖约100家科创板上市公司、25家证券公司、9家创投机构、25家基金公司，凝聚市场各方力量，携手向新而行；另一方面，相关举措立竿见影，首发上市、并购重组、指数产品等方面接连“上新”，“科创板八条”已然从纸面走向实践。与此同时，《证券日报》记者从接近监管人士处获悉，完善股权激励制度等具体细则也或将于近期推出。

随着“科创板八条”的持续落地落实，科创板对新产业新业态新技术的培育支持作用将愈加凸显，板块有望从改革“试验田”成长为发展“示范田”。

继往开来

科创板改革再出发

五年多来，科创板坚守“硬科技”定位，从零起步不断发展壮大，制度改革“试验田”作用和服务科技创新的成效不断显现。

“科创板八条”聚焦强监管防风险促进高质量发展主线，坚持稳中求进、综合施策，目标导向、问题导向，尊重规律、守正创新的原则，在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。具体包括进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。

“科创板八条”的推出，标志着科创板改革再出发，科创板市场高质量发展的制度基础不断夯实，资本市场服务科技创新的精准性、包容性、适应性将得到大幅提升。

例如，为适应新产业新业态新技术相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点，“科创板八条”将强化科创板“硬科技”定位列为首要任务，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业和优质未盈利科技型企业上市，尽显板块服务“三新”使命担当。

东源投资首席分析师刘祥东对《证券日报》记者表示，这些举措将进一步推动新技术的研发和应用，提升我国科技实力和竞争力。同时，有助于推动经济转型升级，推动新产业的发展壮大，促进经济结构调整和升级，为我国经济发展注入新的动力和活力。

高盛中国总经理索莉晖表示，“科创板八条”的推出，进一步让外资投资者对科创板公司更关注。后续随着越来越多具体细则和示范性案例落地，有望提升板块吸引力。

凝心聚力

服务创新精准度不断提升

积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。“科创板八条”服务新产业新业态新技术功效的发挥亦是如此。

一个月来，各方凝心聚力，从自身出发，不断提升服务“三新”的精准度。

上交所发挥“组织者”职能，持续与上市公司、证券公司及投资机构等市场主体开展“科创板八条”培训、宣贯，让更多市场主体了解“科创板八条”的改革理念、政策内涵与具体举措，引导上市公司等主体用好用足“科创板八条”提供的政策工具。

证券公司纷纷表示，将扮演好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的角色，加快发展新质生产力。中信建投证券执委会委员、董事会秘书刘乃生表示，中介机构在当好“看门人”的同时，要更好发挥交易“撮合者”作用，支持上市公司在推动产业创新的过程中做强主业、补链强链。同时，作为融资“服务商”，券商必须具备全产品能力，才能为不同类型、不同阶段的新质生产力企业提供一站式、一揽子服务。

基金公司发挥投资端改革“先锋”作用，在推动科技创新方面当仁不让。基金公司代表表示，科创板ETF日益成为投资者参与科创板投资的重要渠道，持续吸引资金流入“硬科技”企业。下一步将持续深化投资端改革，加快推出更多科创板ETF产品，丰富产品布局，满足投资者的多元化资产配置需求。

创投机构是促进科技、产业与资本良性循环的重要力量。金石投资表示，创投机构将继续坚持投早、投小、投科技，聚焦服务战略性新兴产业和未来产业，以资本的力量支持科技创新，助力新质生产力加速发展。

立竿见影

典型示范案例不断涌现

“科创板八条”成效可谓立竿见影：发布当日，上交所即以答记者问方式，明确科创板试点执行3%最高报价剔除比例，拉开了“科创板八条”的落地序幕。

一个月来，首发上市、并购重组、指数产品等方面不断涌现典型案例，推动“科创板八条”不断付诸实践。

IPO审核方面，6月20日，科创板年内首单IPO申请——西安泰金新能科技股份有限公司首发上市申请获上交所受理。7月12日，该公司首轮问询函已发出。

并购重组方面，7月16日，普源精电发行股份购买资产申请已经证监会注册生效，从受理至注册生效用时仅2个月。值得注意的是，交易标的公司耐数电子主要产品为定制化的数字阵列设备及系统解决方案，是中国科学院国家空间科学中心、北京量子信息科学研究院等科研院所的供应商，交易标的增值率超过900%，一定程度上代表了科创类企业多具有研发能力、人才资源等资产负债表外资产价值较高的特点，也充分体现了并购重组政策对该类企业的估值包容度。此外，上交所官网显示，思瑞浦发行定向可转债收购未盈利标的创芯微的申请也已收到首轮问询。

随着这些典型案例落地，更多并购重组实践也紧随其后。据统计，“科创板八条”发布以来，科创板公司已陆续披露多单产业并购交易，产业并购的活跃度明显提升。

例如，芯联集成发行股份收购未盈利控股子公司芯联越州少数股权的交易已披露预案；艾迪药业现金重大资产重组已披露草案；7月14日，集成电路领域再现2单资产收购交易——希荻微拟以1.09亿元收购韩国上市企业Zinitix30.91%股权、富创精密拟以预计不超过8亿元购买亦盛精密100%股权。

索莉晖表示，“科创板八条”提出可以收购优质的未盈利企业，比较契合新质生产力企业的特点，尽管需要很长时间才能盈利，但企业本身所处的赛道很有前景。这反映了科创板在支持科技创新发展方面开辟了一条新的道路。预计未来上市公司可能获得更多优质并购机会，寻求产业链上下游或横向并购的协同效应。

指数投资方面，7月14日，上交所和中证指数有限公司表示，将于7月26日发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，选取了科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，进一步提升科创板指数对新质生产力细分领域的覆盖，为投资者提供更加多元化的投资分析工具。

川财证券首席经济学家陈雳对《证券日报》记者表示，科创板通过建立健全股债融资、 并购重组“绿色通道”， 探索建立“轻资产、 高研发投入”认定标准， 提供融资渠道和并购重组方面的支持。在“科创板八条”的加持下，科创板深化改革，服务“硬科技”企业和新质生产力发展将迈入新的阶段。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经