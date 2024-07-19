原标题：农资供应服务水平不断提升

本报北京7月18日电 记者董蓓从中华全国供销合作总社获悉，7月17日，2024年全国供销合作社农资网络体系建设暨“绿色农资”升级行动推进会在江苏省兴化市召开。近年来，全国供销合作社系统接续实施“绿色农资”行动、“绿色农资”升级行动，部署推进系统农资网络体系建设，有力促进了系统农资供应服务工作，进一步提高了供销合作社服务保障国家粮食安全的能力和水平。

据了解，中华全国供销合作总社推动建立系统农资保供工作机制，各地加强应急配送能力建设，强化以县域为单位调度农资供需情况，建立“点对点”保供和应急配送机制。今年1至5月，供销合作社系统全资控股农资企业供应各类肥料数量同比增长10.1%，有力保障了农民群众生产需求。

中华全国供销合作总社支持系统农资企业开展农业社会化服务试点，积极推动农资企业从单一流通商向现代农业综合服务商转型升级。各级供销合作社为农民和新型农业经营主体提供测土配肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务。18个省份供销合作社积极参与农业面源污染防治，开展“肥药两制”改革、农药零差率配供、废旧农膜和农药包装废弃物回收利用等业务。一些地方供销合作社强化数字赋能，指导农资企业因地制宜打造智慧农资平台，为农民提供农资价格、农资购销、线上培训、气象信息、病虫害预报等服务，提升服务效能。

目前全国供销合作社系统省级农资公司实现全覆盖，各地供销合作社发挥农资龙头企业带动作用，下沉销售渠道，加强与农资门店、基层社、为农服务中心、庄稼医院等基层市场主体的共建共享，扩大基层农资供应服务，打通“最后一公里”。

中华全国供销合作总社依托“中国农资质量安全追溯平台”，加大农资质量追溯力度，目前已有130家系统农资企业加入追溯平台，累计发放产品追溯码13.6亿个。各地供销合作社指导所属各类农资经营主体健全农资质量管理制度，认真把好进货关、销售关，确保农民在供销合作社买到放心农资，切实保护农民利益。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经