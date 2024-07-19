人民网记者 李栋 王天乐

夏粮归仓，成绩亮眼。据国家统计局的数据，今年全国夏粮产量2995.6亿斤，比上年增产2.5%。夏粮收获窗口时间集中在5月下旬至6月中旬，在短暂的窗口期要避开“烂场雨”、干热风等不利影响，实现高效、快速抢收，考验着一个国家农业机械化水平。当前，我国小麦机收率达到98%以上，其背后离不开农机以旧换新带来的农业生产“加速度”。

今年夏收前，在山西临汾襄汾县邓庄镇涧沟村，搭载了北斗导航系统的高地隙自动式植保机、植保坦克在麦田中大试身手，尽显“科技范儿”。

“老式农机更新换代后，机械化耕种降低了15%的生产成本，减少了70%的劳动力投入，预计每亩地增收80元。”襄汾县农机发展中心高级工程师段小丽表示，智慧农机为小麦单产的提升奠定良好基础。

农机更新带来实惠的群体不只局限于种粮农民，新型农业经营主体同样是受益者。

河北南部，历来是重要的粮食主产区。今年小麦收获期间，对河北邢台柏乡县金谷源优质小麦专业合作社理事长常清来说，有两个“踏实”：一是麦收期间天气晴好让人踏实；二是“鸟枪换炮”后的大喂入量收割机让人踏实。

“合作社自有农机32台，合作的农机有96台，作业强度大、作业环境恶劣、零部件加速磨损，老旧农机超期‘带病服役’现象比较普遍，平均7年到8年就得更新，国家农机更新补贴政策对我们来说是好事。”常清算了一笔账，购置补贴和以旧换新两项补贴，总共省下了近6万元。

农业机械化是加快农业农村现代化的关键抓手和基础支撑，加快农机以旧换新，提升耕种收效率，是全方位夯实粮食安全根基、加快建设农业强国的关键生产要素。

今年，中央财政安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加快实施农机报废更新，支持农业装备推广应用。近期，农业农村部、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（以下简称《通知》），提出持续实施好农机报废更新补贴政策，加快农机结构调整，提升农机高端化、智能化、绿色化水平。

《通知》明确，对从事农业生产的农民和农业生产经营组织报废老旧农机给予适当补助。《通知》要求，各省应立足便民利民、提高效率、管控好实施风险等，制定细化符合本省实际的农机报废拆解流程。

“同时，要开展便民服务，鼓励报废农机回收拆解企业上门回收、办理业务，提高工作效率和服务质量。”农业农村部相关部门负责人说。

中国农业机械流通协会会长范建华认为，大规模农机更新对打通农机产业堵点、扩大内需、推动农机市场破局具有十分重要的作用，不仅有效刺激农户购买新农机，更为农机市场提供了良好的发展机遇。

业内人士建议，有关部门在制定农机以旧换新实施细则时，应充分发挥补贴政策的调节与引导作用，加大补贴力度，扩大政策覆盖范围，简化申请流程，吸引更多农民购买先进适用农机，“换”出农业生产新潜力。

(责编：王震、吕骞)

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