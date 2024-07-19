人民网北京7月19日电 （记者许维娜）随着消费者对品质生活需求的日益增长，构建一个和谐美好的居家环境已成为推动家电产业不断升级、迈向高质量发展的核心驱动力。

有专家表示，这一趋势正激励家电企业加大研发投入，不断探索创新技术，引领行业向智能化、绿色化、人性化的方向迈进。

洗衣机行业作为家电领域的重要组成部分，近年来面临着诸多挑战，其中最为显著的是如何有效解决内筒潮湿、细菌滋生及异味等问题，这些问题在炎热的夏季尤为突出，成为行业亟待解决的痛点。

针对此，多家企业积极应对，通过加大研发投入，探索出了一系列创新技术，旨在为用户提供更加健康、便捷的洗衣体验。

近日，海尔对外发布新品——朗境X11系列洗衣机，一种创新的“风巡航科技”也顺势进入公众视野。

据了解，该技术运用了主动进风、微正压排风及360°涡旋气流循环等机制，目的是实现洗衣机内筒空气的高效置换与湿气排出，从而抑制细菌滋生，为用户构建一个更为洁净、健康的洗衣环境。

除了“风巡航科技”外，该系列洗衣机还在其他方面展现了技术上的革新。其中，“直驱洁净科技”的引入，针对高科技面料的洗护挑战提出了解决方案，让衣物在洗涤过程中得到清洁，同时保护面料涂层的完整性。

“烘干技术的创新亦不容忽视，该技术通过智能感应衣物含水率、精确控制烘干温度等策略，旨在提高烘干效率，并维持衣物烘干后的柔软度与舒适度。”海尔相关负责人表示，在智能化领域，该洗衣机还配备了自动抖散衣物、智能预约、远程控制等功能，这些功能的加入旨在进一步优化用户的洗衣体验，提升产品的实用性和操作便捷性。

这不仅是洗衣机技术的革新，更与家电产业升级转型紧密相连。

另有专家表示，展望未来，随着技术的不断进步和消费者需求的不断变化，洗衣机行业将继续保持快速发展的态势。企业需持续关注市场动态和技术趋势，加大研发投入力度，推动技术创新和产品升级以满足市场需求。同时，加强行业合作与交流也是推动整个家电产业高质量发展的关键所在。

(责编：王震、吕骞)

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