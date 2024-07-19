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提升经济发展“含绿量” 能源绿色低碳转型持续推进

人民网记者 杜燕飞
2024年07月19日09:32 | 来源：人民网
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今年以来，我国持续推进绿色低碳转型，大力发展新能源，加快建设新型能源体系，为经济发展提供源源不断的绿色动能。

在甘肃省瓜州县，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程日前已进入调试阶段，力争今年底投产发电，届时，光热储能电站将作为基础调节电源，与周边光伏和风电形成总装机规模70万千瓦的多能互补清洁能源基地，年发电量将达到18亿千瓦时。在西藏八宿县卡瓦白庆乡，世界在建最高海拔风电项目——八宿100兆瓦保障性并网风电项目首台风机日前吊装作业完成，项目共安装20台风机，预计今年10月底建成投产，每年可新增清洁电量2.23亿千瓦时以上……

数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。与此同时，上半年，光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、42.8%。

随着新能源不断发展壮大，做好新能源消纳工作至关重要。白鹤滩外送电特高压直流工程建成投产，来自金沙江的水电仅7毫秒即可“闪送”长三角；川渝特高压交流输电工程加快建设，投产后每年输送清洁电能超过350亿千瓦时……当前，一条条电力“高速公路”连接起能源基地与电力负荷中心，为经济发展“出力添绿”。

国家能源局近期印发《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》（以下简称《通知》），明确加快推进新能源配套电网项目建设、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展等重点任务。

“部分地区在研究新能源发展规划时重点考虑资源条件，并未充分考虑并网送出和消纳，新能源规划规模与电网输变电能力、电力负荷消纳能力等未协同匹配。”水电水利规划设计总院有关部门负责人表示，大部分风电、光伏发电项目可以做到当年核准、当年开工、当年投产，而配套的电网接入工程建设周期相对较长。

业内人士表示，《通知》的发布，对于完善新能源利用率管理机制、支撑新能源高质量发展、加快构建新型电力系统和新型能源体系、推动实现“双碳”目标具有重要意义。

“当前新能源可参与电力平衡容量比例较小，建议通过建设系统友好型电站等模式，依托高精度长时间尺度功率预测、新能源主动支撑、一体化调控等技术创新，逐步提升新能源电力替代能力。”电力设计规划总院电力发展研究院院长刘强表示，目前，新能源已进入跨越式增长新阶段，消纳压力持续增大，建议以保障新能源合理消纳利用为目标，确定调节能力需求，源网荷储四端统筹优化。

(责编：王震、吕骞)
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