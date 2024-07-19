原标题：农银人寿“三环相扣” 积极开展保险公众宣传活动

在2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动期间，为更好地向社会公众宣传金融保险知识，农银人寿围绕“保险，让每一步前行更有底气”活动主题，通过线上线下相结合的方式，着重突出宣教、公益、文化特色，“三环相扣”开展宣传活动，传播保障理念、弘扬金融文化，充分展现了保险行业服务民生保障的社会担当。

深入群众 扣紧“宣教环”

农银人寿聚焦“一老一少一新”群体，精心策划多层次、多维度的宣传活动，让金融保险知识走进千家万户。各级机构积极开展“五进入”活动，面向老人、儿童、新市民等不同群体开展丰富多彩的宣传。

聚焦“一老”，强化风险防范。当前，仍有不法分子利用老年人寻求养老保障、对集资诈骗等认识不足的情况，骗取老年人钱财。农银人寿湖北分公司十堰中心支公司针对这种情况，通过“以案说险”的方式，向当地老年人科普四大投资误区，提示老年人要增强风险意识，为老年人的幸福晚年护航。

聚焦“一少”，树立正确消费观。随着大学生群体消费需求高涨，一些不法校园贷乘虚而入。农银人寿河南分公司辖属机构走进大学、中学、小学，通过讲解案例、发放宣传折页、互动问答等方式，向同学们普及金融保险知识，重点围绕校园贷、金融消费、保险保障等热点话题，提醒在校学生树立正确的金钱观、消费观。

聚焦“一新”，共创美好新生活。新市民群体在融入城市过程中，往往警惕性较差，个人信息容易泄露。广州市分公司走进顺丰快递广州冼村分部，向奋战在高温一线的50余名“城市服务者”发放夏日清凉慰问品，并派发防范电信诈骗、个人信息保护等宣传资料，帮助大家提高认识防范风险。

传递爱心 加强“公益环”

宣传日期间，农银人寿各级机构在全国范围内积极开展公益活动，用实际行动诠释保险业的社会责任。

爱心义诊送温暖。农银人寿浙江分公司邀请医院专家为社区居民提供免费体检，并根据大家的体检结果提供科学有效的健康指导意见。居民们在接受健康检查服务的同时，学习保险金融知识，了解保险保障理念。

公益讲座解疑惑。农银人寿陕西分公司安康中支深入安康职业技术学校开展风险减量及商业养老保险公益知识讲座。专家为大家科普心肺复苏等救援知识要领，同时引导群众清楚掌握防洪防汛、安全生产、夏日急救等知识，并为大家讲解了商业养老保险相关知识，通过案例讲解等形式传播保险养老理念。

助残帮困显真情。农银人寿辽宁分公司走进多福社区，看望、慰问患病低保贫困户，并送去米面油等生活必需品。同时，工作人员为社区居民讲解金融消费者八项基本权利、防范非法集资等内容，引导社区居民树立理性消费观念，避免盲目投资，增强风险防范意识及能力。

此外，农银人寿各级机构积极开展“7.8奋力前行”保险公益健步走活动，依托微信小程序“7.8奋力前行”，组织各级员工开展健步走等集体及个人活动，通过捐赠步数参与公益，为保险公益项目助力。

创新形式 筑牢“文化环”

农银人寿以实际行动践行中国特色金融文化，将“五要五不”与保险知识相融合，创新制作动画视频及手绘长图等内容，以“假如他们有保险”为主题，将古代经典电视剧人物与现代保险概念结合，科普不同保险产品保障功能的区别，通过新颖的形式，让群众在轻松的氛围中了解保险的重要性，并展现了农银人寿积极践行中国特色金融文化的行动自觉。

同时，农银人寿各分公司积极开展积极响应中国保险行业协会号召，以创新形式加大保险宣传力度，以“我的保险人生”“你一定要知道的保险知识”“保险‘五进入’”为主题制作宣传视频，通过生动的短片展示保险在日常生活中的重要作用，并向更多人传递保险的温暖与力量。

农银人寿宁波分公司制作快闪视频，使用简单易懂的语言，以创新的方式让观众在一分钟内了解非法集资。通过展示经典案例以及不法分子常用话术，让大家充分了解到应警惕非法集资套路，增强风险防范意识。浙江分公司以“我的保险人生”为主题，讲述在公司耕耘十年的资深员工与保险结缘、不断深入了解保险的故事。十年历久弥新，保险不仅是这位员工的工作，更为她和她的家人带来了坚实的保障。浙江分公司绍兴中支，用视频记录了日常工作中保障消费者权益的景象。他们通过积极优化柜面服务，增加适老服务、便民设施等提高服务质量，走进社区积极服务“一老一少一新”，科普保险知识，宣扬服务理念，展示良好的行业风貌。

2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动中，农银人寿“三环相扣”多措并举向社会公众普及保险知识、宣传保险理念，增强公众金融风险防范意识。未来，农银人寿将持续秉持“以人民为中心”的发展理念，为消费者提供优质的保险服务，扎实推动金融高质量发展，为建设金融强国贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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