原标题：京东&习酒2024年定制封坛仪式圆满举行

七月的鰼部酒谷，酒香四溢，美景如画。7月18日，京东&习酒2024年定制封坛仪式在习酒封坛酒库圆满举行。

京东&习酒2024年定制封坛仪式现场

京东集团副总裁、京东零售大商超事业部酒类业务部总经理赵煜，习酒集团党委副书记、副董事长、副总经理汪地强出席活动并致辞。京东零售大商超事业部白酒采销负责人王楠，习酒股份公司总经理助理蒋茂平、技术总监胡建锋，京东零售大商超事业部、习酒股份公司相关单位负责人，习酒电子商务信息产业公司有关负责人，以及媒体代表齐聚一堂，共同见证京东&习酒2024年定制封坛仪式。

赵煜表示，习酒是国内酱酒领军企业，近几年积极进取、锐意创新，已成为国内白酒领导品牌之一。京东是习酒的长期战略合作伙伴，双方不断深化合作，一起打造了一个又一个里程碑。今年，是京东涉足电商二十一周年，定制21坛封坛酒，以期与习酒为广大消费者献上一份特殊礼品，让消费者通过京东平台认识习酒、品鉴习酒的品质、感受习酒的美。未来，京东也将一如既往配合习酒的品牌策略、销售规则，双方深化合作、积极创新，共同努力为中国白酒行业发展作出新的贡献。

汪地强深情回顾了习酒与京东结下的深厚情谊以及合作过程中取得的累累硕果。他表示，京东零售致力为用户打造极致购物体验，习酒专注为消费者酿造好酒，双方目标一致、理念相合，十一载并肩作战，书写了互惠共赢的美好篇章。展望未来，习酒将始终厚植君品文化，以“质量就是生命”为信条，匠心守护品质，用心做好服务。习酒承诺，每一坛酒都是品质担当、每一杯酒都有独特醇香。愿习酒与京东，以同心同向往前走的坚定决心，继续拓展全方位、多维度的合作，共同迈向高质量发展的辉煌未来。

国风为引，汉舞为媒，在舞蹈表演《纳福》营造的浓厚氛围中，京东&习酒2024年定制封坛仪式正式开始。赵煜、汪地强共同登台，为京东&习酒2024年定制封坛签封。

封签完毕，习酒佳酿也开启了时光之旅，时间沉淀和岁月窖藏将赋予其韵味悠长。而习酒与京东的深厚情谊，也如同这一坛坛定制封坛美酒，优雅醇厚，历久弥香。

惟以心相交，方成其久远。自2013年习酒入驻京东，到2020年达成战略协定，再到2023年习酒在京东创下12.28亿元的销售额新高，习酒与京东携手同行十一载，互帮互助、互惠互利、合作共赢，在产品开发、品牌推广、数字化营销等领域取得显著成效，合作硕果累累。此次京东&习酒2024年定制封坛仪式圆满举行，双方合作更进一步、友谊再度升华，开创习酒品牌与京东平台更多合作可能性。未来，双方将继续同心同行、同向发力，以高品质习酒和更优质服务满足广大消费者对美好生活的向往，共同创造白酒行业更加美好的未来。

(责编：曹淼、李源)

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