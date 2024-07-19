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北京市面向无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标

2024年07月19日12:05 | 来源：新华网
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新华社北京7月19日电（记者张骁）记者19日从北京市交通委获悉，为逐步解决无车家庭用车需求，北京市将于7月21日面向无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标。

按照定向增发工作安排，7月21日将公布积分排序入围的家庭名单。家庭申请人可登录北京市小客车指标调控管理信息系统查询。积分排序入围的家庭，将由北京市有关部门开展亲属关系和婚姻状况核查，具体工作安排将于7月21日公布，届时，家庭申请人可登录北京市小客车指标调控管理信息系统查看。7月26日起，通过核查的“无车家庭”可登录北京市小客车指标调控管理信息系统，下载打印《家庭新能源小客车配置指标确认通知书》。

北京市交通委介绍，本次增发的是新能源小客车指标，仅能购买纯电驱动小客车。增发指标的配置方式是，按照家庭总积分由高到低排序，总积分相同的家庭，以家庭申请人中最早在北京市小客车指标调控管理信息系统注册时间的先后排序，面向前2万个“无车家庭”配置。对于积分排序的家庭总积分，以5月26日本年度新能源小客车指标配置时汇总的分数为准。出现在入围名单中并不意味着已取得指标，需经亲属关系和婚姻状况核查通过后，方可取得指标确认通知书。指标有效期为12个月，指标确认通知书上载明了截止日期。申请人应当在截止日期之前，办理完成车辆登记手续。逾期未办理完成的，视为自动放弃。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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