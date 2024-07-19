新华社洛杉矶7月18日电（记者黄恒）美国航天局17日宣布，原计划探索月球南极地区水冰资源的“挥发物调查极地探索车（VIPER）”项目因成本上涨等原因取消。

“挥发物调查极地探索车”是一辆小型汽车大小的月球车，原计划由美国航天局“月球商业运载服务计划”下开发的“格里芬”着陆器搭载前往月球，并在月球南极执行为期100个地球日的水冰资源探索任务。该月球车最初计划2023年年底发射，但发射日期先后推迟至2024年年底、2025年9月。

美国航天局表示，成本增加、发射日期推迟以及未来成本继续增长的风险是叫停该项目的原因。如继续该项目，可能会威胁“月球商业运载服务计划”下的其他任务。

据美国太空网站报道，美国航天局已为该项目花费了大约4.5亿美元，取消这一项目预计将为该机构节省约8400万美元的开发成本。该网站援引美国航天局官员的话表示，项目迄今很成功，但预算有限。

美国航天局说，这辆月球车已经组装完毕，他们计划拆卸并重新使用它的仪器和部件，以用于未来的月球探测任务，但在此之前，也会考虑美国工业界和国际合作伙伴是否有兴趣利用这辆月球车。

美国航天局还说，虽然这个项目取消，但他们会寻求其他替代方案来实现相关月球探测目标。另外，“格里芬”着陆器仍可能在2025年秋季发射。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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