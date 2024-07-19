原标题：2024中国联通合作伙伴大会召开 陈忠岳发表题为《向新同行 共创智能新时代》的主旨演讲

19日，2024中国联通合作伙伴大会拉开帷幕。会上，中国联通董事长陈忠岳发表了题为《向新同行 共创智能新时代》的主旨演讲。

陈忠岳表示，7月19号，对中国联通具有特殊意义。百年传承，三十向新。30年前的今天，中国联通成立，开创了我国通信业改革的先河，从此有了“联通”这个响亮而又吉祥的名字。2008年，联通和网通合并重组，中国联合网络通信集团有限公司成立，开启了中国联通发展的新篇章。

1956年建成的第一个国家通信枢纽，即现在的中国联通北京电报大楼；1976年建成的第一个国家长途电话枢纽，即中国联通北京长话大楼。两栋大楼见证了中国通信业的发展和变迁，彰显着中国联通的坚守和追求。

1994年第一个GSM移动电话在北京长话大楼打通，1995年7月19日第一批130GSM业务在北京、天津、上海、广州开通，到2008年3G开启移动互联网时代，再到5G走进千家万户、赋能千行百业。无线通信的30年，中国联通持续引领、推动通信业的变革创新。

今年是中国接入国际互联网30周年。1994年第一条64K国际互联网专线在北京电报大楼开通，从公众拨号上网、政企窄带专线上网初体验，到如今遍布城乡的千兆全屋光宽带。互联网的30年，中国联通始终以高品质网络，连接着世界和中国。

中国联通的30年，中国互联网的30年，中国无线通信的30年，改革创新一直是最鲜明的主线。中国联通应改革而生，因创新而兴，历经电信体制改革、行业合并重组、混合所有制改革，不断发展壮大，高质量党建的优势进一步巩固，现代化企业制度更加成熟。

百年传承记录了中国联通守正创新的历史足迹，三十向新见证了中国联通融合开放的发展之路。一路走来，中国联通离不开合作伙伴的鼎力支持，在百年传承、三十向新的重要时点，将与合作伙伴向新同行，共创智能新时代。

陈忠岳表示，立足新起点，迈向新征程，中国联通将勇担数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，聚焦网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，进一步深化企业改革，在企业高质量发展上迈出更大步伐，着力成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业。

“国家队”是中国联通的责任担当，“排头兵”是中国联通的自我追求。成为“世界一流科技服务企业”，是以通信科技（CT）、信息科技（IT）、数字科技（DT）、运营科技（OT）等融合创新，实现从通信服务企业向科技服务企业的提能升级。这是中国联通的愿景目标，也是深化合作的愿景目标。

下一步，中国联通将围绕网络向新、技术向新、服务向新，与合作伙伴同行，加快发展新质生产力，创造联网通信新价值，开拓算网数智新蓝海。

合力推进网络向新，加强新型基础设施建设

互联网经历了PC互联网、移动互联网，正在加速向下一代互联网演进。在智能新时代，下一代互联网就是算力智联网。中国联通将加强智算基础设施建设，建设“新八纵八横”国家骨干网，强化全域算力智能调度，着力打造高通量、高性能、高智能的算力智联网。积极助力更多万兆城市建设，推动社会加速迈向智能新时代。

面向新一代无线通信网，中国联通将协同行业和产业伙伴，向泛在要规模，向智联要价值。坚持新发展理念，深化共建共享，提升网络覆盖和客户感知；把握技术趋势，加快5G-A规模部署，年内全国部署载波聚合、全网全频具备RedCap能力；升级AIoT能力，提高物联网终端和模组的智能化水平；推进天地一体，积极助力卫星互联网商用，打造更加敏捷、高效、智能的泛在智联网络。

合力推进技术向新，加快数字技术融合创新

网络作为联接智能算力的“大动脉”和实现AI普惠的“神经元”，仍有很多技术难点需要联合攻关。中国联通将与合作伙伴一道，一方面以网络支撑AI发展，协同产业合作伙伴，继续攻关算间算内的无损网络技术，推动不同厂商设备的互联互通，着力走出一条“以网强算”的人工智能发展之路。另一方面以AI赋能网络运营，持续提升网络智能化水平，增强效率与安全。

数据是智能新时代的生产要素。中国联通将发挥数据集中、系统集约、智慧运营的独特优势，全面实施大数据开放合作计划，发布数享平台，开放大规模、高质量数据集，围绕数据要素的关键重点领域，打造一批标杆项目，共建一批数据科技创新载体。

模型是智能新时代的核心能力。中国联通打造百家合作伙伴创新联合体，开放千个AI应用场景，提供万卡智算集群算力支持，推出亿级大模型训练算力补贴，加持百亿级创投耐心资本，提供更懂行业、更易定制、更加可信的AI工具。

合力推进服务向新，加大数实融合发展步伐

面向千家万户信息消费，中国联通坚持以新融合拓展数智生活新场景，创造联网通信新价值，将推出“门店支持”“消费支持”“终端支持”三大支持计划，着力为客户数智生活提供新应用、带来新体验。

面向千行百业转型升级，中国联通将聚焦智能物联网、智能车联网、工业互联网、网络安全等重点领域，发布一系列合作计划，开放一系列特色能力，打造一系列产品市场，联合更多合作伙伴，全力开拓算网数智新蓝海。

中国联通未来将进一步加大合作力度、拓展合作领域、深化合作层次、升级合作模式、完善合作标准，与合作伙伴一起走好联合融通的高质量发展之路，深化五个方面的合作。

一是全面深化科技合作。聚焦算力智联网、大数据、人工智能、网络安全等重点领域，联合高等院校、科研机构、头部公司、专精特新企业，设立研发专项资金，共建多元创新载体，联合开展科研攻关，协同培养科技人才，打造国家战略科技力量。

二是全面深化产业合作。围绕战略性新兴产业和未来产业，深化供应链、价值链合作，实现资源优势互补，更好服务客户、拓展市场。

三是全面深化产融合作。强化“创新链、产业链、资金链、人才链”四链融合，以引导出资、基石出资、领投跟投、接力投资、合资并购等方式，积极助力技术攻关、产业发展。

四是全面深化战略合作。发挥融合开放的治理优势，协同战略投资者和战略合作伙伴，创新探索更多具备千万用户增量、百亿增收潜力的新兴业态。

五是全面深化国际合作。加速基础设施“硬联通”，推进跨境陆缆、国际海缆建设；加速数智发展“软联通”，推动数字经济共同繁荣；加速全球客户“心联通”，提供更加便捷的国际信息通信服务。

中国联通致力于成为广大合作伙伴的共创者，完善了合作伙伴服务计划，优化了合作伙伴服务平台，实现招投标、采购、商城、结算等服务的一网通办、全程可视，为10万家供应商、10多万家渠道门店和广大的潜在合作伙伴提供更加方便快捷的服务。

同时，中国联通官网也进行了改版焕新，实现合作联系、业务办理、联通文创等服务功能的一网通办。

会上，陈忠岳发布了中国联通的卡通形象——通通（Tone），寓意中国联通网络四通八达、中国联通合作融通共赢。联通文创产品将在线下门店、线上商城同步发售。

最后，陈忠岳表示，今天的联通，内生动力更加强劲，创新活力更为充沛，不断以自身的新发展，为合作伙伴提供新机遇，为产业升级作出新贡献。中国联通将把每年的7月19号作为合作伙伴日，以最真挚的诚意和最务实的行动，与合作伙伴向新同行，共创智能新时代。

(责编：曹淼、李源)

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