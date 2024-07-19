新华社北京7月19日电（记者王优玲）记者19日从住房城乡建设部了解到，截至目前，全国已实施城市更新项目超过6.6万个，累计完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。

据了解，6.6万个已经实施的城市更新项目中，围绕既有建筑改造利用，目前已改造78亿平方米建筑。全国已实施完整社区建设项目2900多个，更新改造老厂区、老商业街区等2600多个，建设和改造医疗、体育、教育、文化设施近1.5万个。

据介绍，城市更新，是指在我国城镇化发展接近成熟期时，通过维护、整建、拆除、完善公共资源等合理的新陈代谢方式，对城市空间资源重新调整配置，使之更好满足人们的期望需求，更好适应经济社会发展实际。

住房城乡建设部数据显示，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。今年前5个月，全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个。分地区看，江苏、山东、河北、辽宁、浙江、上海、湖北、重庆等8个地区开工率超过50%。

住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长汪科表示，目前，全国已有400多个城市成立了城市更新工作领导小组。下一步，各地要积极探索由“开发方式”向“经营模式”转变，植入新业态、新功能，实现城市更新的可持续发展。住房城乡建设部将结合当前各地在推进城市更新中的堵点难点问题，有针对性地开展试点，推出一系列可复制可推广的经验，引导各地因地制宜、量力而行、尽力而为地推进城市更新工作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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