人民网记者 王绍绍

近期，文旅市场热力正足，Citywalk（城市漫步）持续升温，反向旅游备受欢迎……文旅场景亮点纷呈，激发消费市场新活力。

炎炎夏日，“体育+旅游”“国潮+旅游”“研学+旅游”等一系列文旅融合新模式助燃消费市场。在贵州乡村，“村超”带火当地文旅产业，体育赛事中融入了“招龙”仪式、芦笙吹奏、苗族盛装巡游等丰富的地域文化元素，让观众在欣赏精彩体育比赛的同时，也能感受到浓厚的地域文化氛围。

多位专家表示，年轻人是文旅市场蓬勃发展的重要主体，面对年轻群体个性化、多样化的旅行需求，相关行业需持续推出新场景，打造“年轻化”的文旅市场。

近年来，“情绪+旅游”成为年轻人出行的一大热点。从围炉煮茶找寻内心的宁静，到反向旅游感受诗与远方，再到Citywalk享受闲适生活……年轻人旅行更加注重情感体验，这也对文旅行业、文旅产品的更新提出了新的要求。

日前，文化和旅游部等部门联合印发《智慧旅游创新发展行动计划》，提出推动智慧旅游创新发展，培育丰富智慧旅游产品。

仿生机器人李白、杜甫相对吟诗，面部表情和肢体动作栩栩如生；观众戴上VR设备，一秒“穿越”回大唐盛世，在虚拟景区中开启奇妙的探险之旅；走进博物馆，文物都“活”了过来，讲述自己的历史文化故事……文旅产业与数字技术“共舞”，开拓文旅市场更为广阔的空间。

中国旅游研究院院长戴斌表示，科技赋能文旅市场高质量发展是一项系统工程，需要久久为功、形成合力。随着新技术和新业态的持续发展，文旅融合新需求将在科技发展中不断得到释放，文旅产品和服务供给水平也将在科技赋能下不断得到提升。

业内专家表示，依托科技赋能，瞄准情绪价值，以获得消费者的认同，离不开“体验感”的加持，触发新场景、营造氛围感是其中的重要形式。

各地不断进行新的尝试，纷纷营造新场景以触动消费者。上海引进的沉浸式戏剧《不眠之夜》，通过多条故事线和多个空间的表演，为游客提供了一场前所未有的深度沉浸式的文化体验；吉林长春市在暑期推出了六大主题、20条旅游线路及新兴打卡地、新潮流、新玩法和新项目，通过丰富的文旅活动和创新的旅游体验，为游客带来别具特色的体验感受。

文化和旅游部相关负责人表示，国家级夜间文化和旅游消费集聚区要着力丰富产品供给，创新消费场景，优化消费环境，提升夜间经济品质。以推进文商旅融合发展为重点，举办全国暑期文化和旅游消费季。

广西北海市举办“清凉一夏 奔赴山海”暑期文化旅游消费季暨广西文化旅游消费大夜市活动，设置“吃在北海”“购在北海”“玩在北海”等7个主题展示区，推出“夜食、夜购、夜游、夜娱、夜秀、夜读、夜健”等夜间主题消费活动，满足游客不同需求；河南安阳市推出“古韵鎏光 灯火安阳”项目，通过沉浸式夜游的方式，与当地殷墟甲骨文文化相结合，吸引了大量游客前去体验；在北京，国际美食荟活动中的“深夜食堂嘉年华”“簋街不夜节”聚焦夜间餐饮消费，通过打造特色美食街区、举办美食节等方式，吸引了大量游客前来品尝。

文化和旅游部相关负责人表示，支持有关机构发布推出“跟着演出去旅行”“寻味美食去旅行”“避暑消夏好去处”线上旅游专区及惠民措施等。各地要结合暑期特点，丰富演出、戏剧节、音乐节、演唱会、展会和消夏避暑、水上运动、美食露营、主题市集等产品供给，创新消费业态场景，加大消费惠民力度。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经