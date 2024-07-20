新华社深圳7月20日电（记者王丰、梁希之）深圳海关20日发布数据显示，今年上半年，深圳市进出口2.2万亿元人民币，同比增长31.7%，创历史同期新高，占全国、广东全省的比重分别为10.4%、50.4%。

作为我国外贸大市，深圳市近年来持续推进高水平对外开放，不断优化外贸结构、培育外贸新动能，外贸进出口持续攀升，展现了中国经济的向上活力。

“老三样”优势稳固

高巨创新近千架无人机点亮巴黎奥运夜空、艾比森50块高品质LED大屏亮相开幕式及各比赛场馆、中集集团180多台登机桥为各国代表团快速通行保驾护航……2024年巴黎奥运会即将开幕，来自深圳的各类产品已部署到位。

“奥运是我们企业‘出海’的新机遇，我们将以此为契机进一步开拓国际市场，证明‘中国制造’的实力。”中集天达董事总经理郑祖华介绍，公司已为全球五大洲89个国家和地区的419个机场提供以及即将交付超10000台登机桥，架起了全球交往的桥梁。

7月15日，奥运会火炬在巴黎传递。新华社记者 许畅 摄

机电产品一直是深圳外贸出口的传统“主力军”，巴黎奥运会将是对这些产品的一次集中检阅。深圳海关数据显示，上半年，深圳出口机电产品9489.9亿元，增长21.4%，占同期深圳出口总值的67.4%。

今年以来，全球生成式AI、智能网联汽车等新兴领域呈现爆发式增长，与之相关的音视频设备、液晶平板显示模组等产品出口也大幅增加，电子信息产业回归外贸增长中心。

深圳海关数据显示，今年上半年，深圳市出口手机、自动数据处理设备（电脑）、家用电器等“老三样”商品合计1684.5亿元，增长18.9%；电子元件出口1372.3亿元，增长29.3%。

深圳市冠旭电子股份有限公司是一家专注于智能耳机、智能音箱等终端产品的高新技术企业，今年以来，公司出口欧盟的车载智能耳机订单显著提升。“今年前4个月出口额同比增长约16%，对公司未来发展，我们信心十足。”深圳冠旭电子股份有限公司副总经理王明勇说。

“新三样”动能澎湃

今年年初，5000多台新能源车搭乘滚装船，从深圳小漠国际物流港出发，发往荷兰和德国。数据显示，截至7月9日，开通外贸航线仅一年半的深汕小漠国际物流港，新能源汽车出口量已累计突破5万辆。

2024年1月14日，停靠在深圳港小漠国际物流港的汽车滚装船。新华社发

近年来，新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”正成为深圳外贸出口中坚力量。深圳海关数据显示，今年上半年，深圳市电动汽车、光伏产品分别出口128.7亿元、24.8亿元，增长51.7%、81.6%。

当前，深圳市新能源汽车制造业动能澎湃。南方电网深圳供电局数据显示，今年上半年，深圳汽车制造业用电量同比增长36.7%。今年以来，位于深圳小漠国际物流港腹地的深汕比亚迪汽车工业园，实现一期满产，二期西地块单班达产，三期签约。

“当前，汽车工业变革已进入深水区，电动化变革继续驶在快车道，智能化变革开始换挡提速。新能源汽车发展只会越跑越快、持续深入。”比亚迪股份有限公司副总裁何龙说。

人形机器人进入汽车工厂、无人机催生“低空经济”……深圳很多传统制造企业也加快转型步伐，推动企业增“智”逐“绿”向“新”。

作为传统家电制造企业，创维集团2023年营业额690.3亿元，其中包括新能源汽车、光伏、储能等产品在内的新能源业务，营业额约234亿元，成为仅次于智能家电业务的第二大主业。

“出海是创维新能源业务2024年的重要方向，我们将继续重点往欧洲和‘一带一路’市场扩展。”创维光伏董事长范瑞武说。

外贸爬坡向上展活力

今年5月，第六届全球“经认证的经营者”（AEO）大会在深圳召开，中国海关总署分别与布隆迪共和国税务局、冰岛税务与海关署签署AEO互认安排。至此，与中国签署AEO互认协议的经济体数量增至28个，覆盖国家（地区）数量增至54个，进一步提高贸易便利化水平。

5月8日，第六届全球“经认证的经营者”（AEO）大会在深圳开幕。新华社记者 梁旭 摄

近年来，我国坚持以开放促改革，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。AEO、RCEP、“湾区号”中欧班列等国际贸易协定和通道，使中国外贸“朋友圈”不断扩大。

深圳海关数据显示，今年上半年，深圳对前十大贸易伙伴进出口保持两位数增长水平，对共建“一带一路”国家进出口增长超四成。

5月16日，满载液晶显示器、扫拖机器人、彩色多普勒超声系统等673吨货物的列车从深圳平湖南铁路枢纽驶出，开往中东欧地区。深圳海关相关负责人介绍，近年来，中欧班列（深圳）开行量持续稳中向好，出口结构不断优化、货物品类不断丰富。

“随着共建‘一带一路’倡议的深入实施，中欧班列（深圳）已成为连接粤港澳大湾区与欧洲的重要桥梁。今年以来，我们支持班列运营企业再次推出了匈牙利布达佩斯线路，企业得以进一步拓展市场，迎来更多的发展机遇。”深圳海关所属笋岗海关查检一科科长许臻康介绍道。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经