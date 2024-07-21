本报记者 李中文 王云松 窦 皓

系统接到订单，智能制造管理平台计算出物料需求，下达采购单；产线工人收到工单后，扫描流转卡就能看到生产任务和电子图纸；订单完工后，工时、工件、损耗等信息记录在系统中，订单、库存等数据实时可查……浙江绍兴新昌县容立轴承有限公司生产车间里，使用蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“蒲惠智造”）云技术改造的智能化生产体系，大大提升了生产效率。

习近平总书记指出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

推进新型工业化，需要数字经济和实体经济深度融合。蒲惠智造研发全栈式工业“云化”软件，涵盖产、供、销、人、财、物等多业务场景，以云技术助力制造业中小企业转型升级。如今，蒲惠智造的工业软件已经在上千家制造业中小企业有效运转。

云上赋能，服务智能制造

玉环大众机械制造有限公司是一家生产汽车零部件的企业，公司仓库里整齐码放着贴有数字编码的各类五金材料。物料经扫描条码后出库，系统的库存账目数据同步更新，库存不足时，系统自动发出预警，提醒加速物料采购。这是蒲惠智造工业“云化”软件的应用场景之一。

“过去，生产管理全靠图纸和手工流程单，效率低还容易出错；如今，各类数据一目了然，管理更加高效。”玉环大众机械总经理吕志明介绍，企业实施数字化改造后，库存数据准确率提升20%，企业产品周转效率提高20%。

不仅智能，成本也低。无需专门置备机房和服务器，也不用程序员负责系统运维，“云端”一键开通，价格只有传统工业软件的1/10……“想要数字化转型，这种‘低成本、模块化’的云上服务最方便。”吕志明说。

“传统的生产制造管理系统，强调个性化定制，往往资金投入大、实施周期长，更适合管理精细的大企业。”蒲惠智造董事长王克飞说，团队研发的工业“云化”软件，采用“模块化+无代码平台”配置方式，开发了具备众多制造行业共性需求的功能模块。企业可根据需求实现个性化配置，省去了繁琐的编码和开发过程，大大提高了自主性和灵活性。

数字转型，助力产业升级

浙江特色产业集中，中小企业众多。面对数量繁多、分布广泛的中小型制造业企业，蒲惠智造不断推动软件产品下乡，服务山区企业。

丽水松阳县是不锈钢无缝管生产基地，此前众多中小企业面临生产进度不清晰、生产效率低等问题。2022年，在蒲惠智造帮助下，松阳县不锈钢管行业50家企业开始数字化改造。当年，松阳县不锈钢产业产值达105.97亿元，首次突破百亿元。2023年，松阳县不锈钢产业实现产值116.61亿元，同比增长9.8%。

软件产品下乡，更要管理服务下乡。温州永嘉县分布着上千家与泵阀产业相关的制造企业，阀门行业的产品定制化程度高、规格属性多，蒲惠智造为永嘉县阀门行业量身定制了许多特定功能，解决了转型中的数字技术问题。

看到当地技术人员相对匮乏，蒲惠智造与永嘉县政府联动，举办“乡村人才赋能制造业高质量发展”技能人才培训班，培养数字化专精型人才。“我们负责评测使用效果、培训使用技巧，解决生产中的实际问题。”蒲惠智造项目主管胡思瑶的工作就是沟通服务企业，帮助他们用好工业“云化”软件。如今，永嘉县泵阀产业产值超500亿元。

从丽水松阳县不锈钢管产业，到金华武义县餐厨具产业，再到嘉兴平湖市汽配产业……蒲惠智造在阀门、汽配、制冷、轴承、五金加工等众多细分行业推动数字化转型，助力浙江10余个县域产业升级。

技术迭代，完善产品体系

蒲惠智造研发办公室的测试台上，几十台手机连接数据，接受测试——公司团队正在对应用中小企业的数字化系统进行迭代升级。类似的工作，每两周便有一次。

企业数字化转型，生产管理只是众多环节之一。从生产管理、财务管理、办公协同管理，到客户管理、供应链管理、产品全生命周期管理，实现各类信息化系统间的集成联动，是许多企业的新需求。

丽水的一家餐厨具用品公司，之前原材料油漆价格下降时，采购人员未实时调整实际采购价格，造成企业经营损失。如今，公司管理平台能够对采购人员的多源数据进行综合分析，出现价格波动时系统还会自动预警，提醒可能存在的不当或违规行为。

这是蒲惠智造为中小企业打造的集成管理平台：以数据集成实现信息互联互通，将企业财务会计、供应链、营运、制造、销售等方面的管理系统关联整合，共享数据库，利用收集到的信息进行深度数据分析，实现监督和施控。

通过不断完善技术，蒲惠智造在推动行业规范和标准建设上有了更多底气：牵头起草《离散型制造执行过程云化规范》全系列行业标准，填补国内产业云化管理标准体系多项空白；构建网络安全防护、应用安全防护、数据安全防护、安全运维、云软件安全系统等方面的防护体系，联合国家工业信息安全发展研究中心等单位，共同制定数据安全方面的国家行业标准。

“未来，我们将继续在工业软件国产化、数据资产化、数字经济标准化等方面下功夫，普惠众多中小制造企业，为制造强国建设贡献力量。”王克飞说。

《 人民日报 》（ 2024年07月21日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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