本报北京7月20日电 （记者丁怡婷）记者从住房城乡建设部获悉：截至目前，全国已实施城市更新项目超6.6万个，累计完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效逐步显现。

6.6万多个已实施的城市更新项目中，围绕既有建筑改造利用，目前已改造78亿平方米。全国已实施完整社区建设项目2900多个，精准补齐“一老一幼”设施3500多个，更新改造老厂区、老商业街区等2600多个，建设和改造医疗、体育、教育、文化设施近1.5万个。今年前5月，全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个，分地区看，河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、重庆等8个省份开工率超过50%。

住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长汪科介绍，全国已有400多个城市成立了城市更新工作领导小组。下一步，各地要积极探索由“开发方式”向“经营模式”转变，植入新业态、新功能，实现城市更新的可持续发展。住房城乡建设部将结合各地在推进城市更新中的堵点难点问题，有针对性地开展试点，推出一系列可复制可推广的经验，引导各地因地制宜、量力而行、尽力而为地推进城市更新工作。

《 人民日报 》（ 2024年07月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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