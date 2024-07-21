大件运输驶入发展“快车道”
促进物流降本增效 助推产业转型升级
1.货物准备
货物准备
2.路线规划
3.装载系固
4.货物运输
货物运输
货物运输
货物运输
5.卸货验收
百余米长的风电叶片、百吨重的换流变压器、容积达千余立方米的液氮储罐……运载这些形态各异、不可分割的“大块头”，需要物流行业的“特种兵”——大件运输出手，带着它们从工厂车间穿过桥梁隧道，到达崇山峻岭，甚至去往大洋彼岸。
作为现代物流和供应链领域的重要组成部分，大件运输涉及的货物体积庞大、沉重、不可分割，往往具有超高、超宽、超长、超重等特征。其所承载的货物涉及制造业门类中17个大类、128个小类，这些产成品广泛应用于农业、采矿、石油化工、电力等众多行业，成为产业链供应链安全稳定的有力支撑。
近年来，我国大件运输行业驶入发展“快车道”。数据显示，去年全国大件运输许可办结量超过196万件，较2022年增长19.5%。这背后，有市场需求的大幅增长。装备制造业的快速发展，以及电力、交通等基础设施投资增速持续加快，为大件运输行业向好打下坚实基础。这背后，也有供给水平的不断提升。专用通道加快建设、许可流程持续优化，助力大件运输跨省联运更加顺畅，去年跨省许可办结94万件，同比增长27.3%。
大件运输，一端连着大型设备的生产制造，一端牵着各类重大工程的稳步建设，是扩投资、促项目、稳增长的重要保障力量。加快树标准、优服务，不断强实力、提效益，阔步迈向高质量发展的大件运输行业，将继续促进物流降本增效、助推产业转型升级。
（本报记者 韩 鑫）
《 人民日报 》（ 2024年07月21日 06 版）
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