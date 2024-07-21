1.货物准备

江苏远景能源（扬州）有限公司内，工人在车头张贴“大件运输”标识。

方东旭摄（影像中国）

货物准备

江苏省扬州市交通运输综合行政执法支队的执法人员现场查看风电叶片备货情况。

方东旭摄（影像中国）

2.路线规划

江苏省扬州市交通运输综合执法指挥中心，执法人员在为大件运输承运人规划安全可靠的最优路线。

方东旭摄（影像中国）

3.装载系固

江苏省扬州港堆场，起重机将风电叶片吊装至特种运输车辆上。

方东旭摄（影像中国）

4.货物运输

G50沪渝高速浙江省长兴西收费站，一辆运载超限货品的大件运输车经核验后顺利通过。

吴世强摄（影像中国）

货物运输

载有总重达505吨变压器的大件挂车抵达江西大唐国际新余发电有限责任公司。

朱海鹏摄（影像中国）

货物运输

4月13日，装载风电叶片的货车行驶在江苏省扬州市李典头桥高速公路收费站附近的匝道上。

方东旭摄（影像中国）

货物运输

一体化建造的液化天然气模块化工厂从山东省青岛市运往国外。

张进刚摄（影像中国）

5.卸货验收

河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇沟口临时堆场，货物到达目的地开始卸货。

田国伟摄（人民视觉）

百余米长的风电叶片、百吨重的换流变压器、容积达千余立方米的液氮储罐……运载这些形态各异、不可分割的“大块头”，需要物流行业的“特种兵”——大件运输出手，带着它们从工厂车间穿过桥梁隧道，到达崇山峻岭，甚至去往大洋彼岸。

作为现代物流和供应链领域的重要组成部分，大件运输涉及的货物体积庞大、沉重、不可分割，往往具有超高、超宽、超长、超重等特征。其所承载的货物涉及制造业门类中17个大类、128个小类，这些产成品广泛应用于农业、采矿、石油化工、电力等众多行业，成为产业链供应链安全稳定的有力支撑。

近年来，我国大件运输行业驶入发展“快车道”。数据显示，去年全国大件运输许可办结量超过196万件，较2022年增长19.5%。这背后，有市场需求的大幅增长。装备制造业的快速发展，以及电力、交通等基础设施投资增速持续加快，为大件运输行业向好打下坚实基础。这背后，也有供给水平的不断提升。专用通道加快建设、许可流程持续优化，助力大件运输跨省联运更加顺畅，去年跨省许可办结94万件，同比增长27.3%。

大件运输，一端连着大型设备的生产制造，一端牵着各类重大工程的稳步建设，是扩投资、促项目、稳增长的重要保障力量。加快树标准、优服务，不断强实力、提效益，阔步迈向高质量发展的大件运输行业，将继续促进物流降本增效、助推产业转型升级。

（本报记者 韩 鑫）

《 人民日报 》（ 2024年07月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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