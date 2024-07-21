7月20日，在直门达水文站，长江科学院水土保持研究所任斐鹏在进行植被生态和水土流失调查。新华社记者 伍志尊 摄

新华社西宁7月20日电 20日，2024年江源综合科学考察队抵达青海省玉树藏族自治州，在长江源区的通天河直门达河段进行了多学科采样观测，意味着2024年江源综合科考正式启动。

本次科考由水利部长江水利委员会长江科学院牵头组织，联合青海省水利厅、长江流域气象中心等单位，开展长江源和澜沧江源地区的水资源、水生态环境等科学考察，内容包括河湖水文、河道河势、水环境、水生态、水资源、水土流失、冰川冻土等。

7月20日，在直门达水文站，长江科学院流域水环境研究所乔强龙开展现场鱼类监测。新华社记者 伍志尊 摄

科考启动当天，长江科学院河流所、水环境所等科研单位的科考队员在直门达河段进行了悬移质泥沙和河床沉积物、浮游生物等样品的取样。

作为青藏高原生态系统的重要组成部分，长江源和澜沧江源地区是气候变化的敏感响应区和生态环境脆弱区，对流域气候系统稳定、水资源保障、生物多样性保护、生态系统安全具有重要影响。

本次科考围绕长江源自然资源状况和生态环境特点，开展江源河流水沙特征时空分布、江源湿地碳储量估算、高原冻土冻融变化影响、冰川冻土厚度探测等科考项目，深入研究分析江源气候变化及其对水文水资源、冰川冻土演变、生态系统碳汇等的影响。

7月20日，在直门达水文站，长江科学院空间信息技术应用研究所廖茂昕（左）和付珺琳进行土壤多参数检测。新华社记者 伍志尊 摄

江源科考从2012年开始每年开展，深入长江源区，摸清生态“本底”，研究变化规律，是对长江源开展次数最多、覆盖最广的科研活动之一。

长江科学院总工程师徐平介绍，此次科考将进一步掌握长江源和澜沧江源地区的生态环境现状，为长江大保护、三江源国家公园建设、长江源和澜沧江源区“水土气沙冰”演变与适应性保护对策研究提供基础数据，更好地发挥科学研究在青藏高原生态保护中的支撑作用。（记者史卫燕、陈杰、田中全）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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