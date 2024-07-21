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暑运启动以来广州铁路民航客流量持续攀升

2024年07月21日08:25 | 来源：中国新闻网
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　　中新社广州7月20日电 (记者 郭军)随着暑运大幕拉开，内地旅游、探亲、访友等出行需求日益旺盛，铁路、民航客流量持续攀升。记者20日从广州白云机场了解到，进入7月以来，该机场日均客流量超20万人次，呈现进出两旺态势。

　　铁路客运方面，自7月1日暑运启动至7月16日，中国铁路广州局集团有限公司(简称“广铁集团”)发送旅客3120万人次。7月20日，广铁集团预计发送旅客227.4万人次，同比将增加19.2万人次。广铁集团的相关数据显示，暑运以高铁客流居多，截至16日，有2576万人次的旅客选择乘坐高铁列车出行。

　　华南地区最大的高铁车站——广州南站本周末迎来暑运客流高峰。7月19日至22日，该站预计日均到发旅客67万人次。而广州白云站暑运前19天，日均发送和到达旅客均达2.7万多人次。

　　为满足不断增长的暑运需求，广州白云机场提前协调航空公司针对热点城市、热门航线增加运力供给。部分热门航线、航班已更换宽体机执飞。铁路方面，7月20日、21日，广铁集团在图定列车基础上，共加开京广、沪昆、杭深、京港等线路列车289列。

　　此外，国际航班也在持续“上新”。广州白云机场7月将新开、加密国际客运航线逾10条。该机场近期还携手中国南方航空公司推出5条广州至东南亚的“国际快线”。(完)

(责编：赵光霞、杨光宇)
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