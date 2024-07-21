中新社广州7月20日电 (记者 王坚)2024中国量子计算产业峰会暨量子计算开发者大会20日在广州举行。会上，中国首个量子计算产业联盟“本源量子计算产业联盟”的“朋友圈”再次扩容，联盟单位总数突破100家。

量子计算机因其强大的并行计算能力被视为下一代信息技术革命的关键驱动力。本源量子计算产业联盟相关负责人表示，该联盟通过资源共享、技术交流与合作研发，在量子计算硬件、软件、算法等领域展开研究与创新，加速推进量子计算机从实验室走向市场。

据介绍，本源量子计算产业联盟成立于2018年。截至目前，产业联盟单位共计102家，其中上下游生产制造联盟18家，应用生态联盟54家，科普教育联盟30家。此次签约加盟的有13家单位，包括中国联合网络通信集团有限公司、甘肃省计算中心、湖北大学等，涉及通信、航空航天、先进计算、生命科学等领域。

中国计算机学会(CCF)量子计算专业委员会执行委员赵雪娇表示，以产业联盟集聚，构建量子产业链条，从基础研究、技术研发、产品制造、教育科普和市场应用等环节多点发力，将加速中国量子计算产业化发展。

此次峰会由中国计算机学会主办，是中国目前规模最大、规格最高、产学研教结合最紧密的一次量子计算峰会。(完)

(责编：赵光霞、杨光宇)

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