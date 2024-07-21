人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国首个量子计算产业联盟成员总数突破100家

2024年07月21日08:32 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新社广州7月20日电 (记者 王坚)2024中国量子计算产业峰会暨量子计算开发者大会20日在广州举行。会上，中国首个量子计算产业联盟“本源量子计算产业联盟”的“朋友圈”再次扩容，联盟单位总数突破100家。

　　量子计算机因其强大的并行计算能力被视为下一代信息技术革命的关键驱动力。本源量子计算产业联盟相关负责人表示，该联盟通过资源共享、技术交流与合作研发，在量子计算硬件、软件、算法等领域展开研究与创新，加速推进量子计算机从实验室走向市场。

　　据介绍，本源量子计算产业联盟成立于2018年。截至目前，产业联盟单位共计102家，其中上下游生产制造联盟18家，应用生态联盟54家，科普教育联盟30家。此次签约加盟的有13家单位，包括中国联合网络通信集团有限公司、甘肃省计算中心、湖北大学等，涉及通信、航空航天、先进计算、生命科学等领域。

　　中国计算机学会(CCF)量子计算专业委员会执行委员赵雪娇表示，以产业联盟集聚，构建量子产业链条，从基础研究、技术研发、产品制造、教育科普和市场应用等环节多点发力，将加速中国量子计算产业化发展。

　　此次峰会由中国计算机学会主办，是中国目前规模最大、规格最高、产学研教结合最紧密的一次量子计算峰会。(完)

(责编：赵光霞、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 三大维度看懂中国造船业进入“高度景气区间”
　　
“七下八上”防汛关键期 这些知识要知道
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部