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北京三部门联合执法规范人力资源市场秩序

2024年07月21日08:47 | 来源：新华网
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　　为切实维护劳动者合法权益，北京市人力资源和社会保障局、公安局、市场监管局三部门日前开展联合执法检查，现场对企业开展人力资源服务活动、劳务派遣活动及用工情况进行检查，并对相关企业进行约谈。

　　约谈会上，北京市海淀区人社局通报5家企业存在人力资源市场经营活动、劳务派遣行为认定、劳动用工管理、女职工权益维护和虚假招聘等问题；各企业相关负责人对整改情况进行了汇报，各行业主管部门分别作出风险提示。

　　此次集体约谈会聚焦引导用人单位依法建立和完善劳动规章制度，促进合规用工，营造舒心工作氛围，规范人力资源市场秩序，纠治就业歧视，维护劳动者公平就业权益，为用人单位招用工和劳动者高质量充分就业提供良好环境。

　　相关部门在检查中要求，各企业要合法合规地开展人力资源服务和劳务派遣活动，规范企业劳动用工行为；企业要树牢红线意识，保障企业职工劳动保障权益，尤其是要注重保护女职工劳动权益，平衡好劳动者权益维护和企业经营利益之间的关系。

　　当前，北京市正在开展规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动，专项行动重点围绕规范用人单位招用工行为、整顿人力资源服务活动、查处劳务派遣违法违规问题、严惩与职介相关违法犯罪活动。下一步，三部门将发挥协调联动机制，加强分类管理、动态监控、联合处置，依法实施联合惩戒，规范人力资源市场秩序。（陈旭、代静然）

(责编：王仁宏、陈键)
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