世界贸易组织第九次对中国贸易政策审议会议17日至19日在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国贸易政策及其对全球多边贸易体制所作的贡献受到世贸组织秘书处和多个世贸组织成员的肯定。

世贸组织秘书处在审议报告中指出，中国仍是全球经济增长的重要推动力，中国经济在新冠疫情后强劲复苏，进出口持续增长。中国中间产品贸易增速明显快于货物贸易整体增速，表明中国进一步融入国际供应链。

这是2023年4月5日在瑞士日内瓦拍摄的世贸组织总部外景。新华社记者连漪摄

报告指出，过去几十年，中国推行市场化改革，积极融入全球经济，人民生活水平大幅提高，并在消除极端贫困方面取得成功。

报告还指出，中国积极改善外商在华营商环境，进一步放宽外资准入限制。

巴西代表团在审议会议上表示，中国的贸易数据表明，中国正进一步融入国际供应链，中国仍是全球经济增长的重要引擎。

尼泊尔代表团表示，中国是世贸组织负责任的成员，为维护多边贸易体制发挥积极作用。感谢中国通过贸易援助继续支持技术援助和能力建设项目。

牙买加代表团表示，中国长期向发展中成员提供援助，积极兑现并确保多边贸易体制惠及全体成员的长期承诺；中国积极、务实地参与世贸组织的工作，在世贸组织改革以及有关渔业补贴、农业和争端解决机制的磋商等方面作出积极贡献。

南非代表团表示，中国倡导加强南南贸易，对促进非洲发展发挥积极作用。当前，全球面临多重挑战，中国对多边主义的支持显得愈发重要，中国是多边贸易体制负责任的成员，“期待看到中国在世贸组织中发挥更多建设性领导作用”。

安哥拉代表团表示，安哥拉同中国一样，反对以政治和国家安全战略为幌子采取单边保护主义，安哥拉密切关注中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等倡议，希望这些倡议有助于建立支持可持续发展的国际多边新秩序，为发展中成员提供更好机会。

贸易政策审议是与规则谈判、争端解决并列的世贸组织三大功能之一，成员之间相互就贸易政策提出问题、表达关注，是成员相互了解经贸政策走向和承诺执行情况的重要透明度机制。按照审议规则，贸易额排名全球前四位的成员每三年接受一次审议。（记者陈斌杰）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经