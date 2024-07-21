义乌，一座建在市场上的城市。

2023年9月20日，习近平总书记来到这里，在义乌国际商贸城二区考察调研。新华社记者的镜头记录下这样的生动瞬间：总书记深入商户中间，同他们面对面亲切交流，热烈的掌声、问候声此起彼伏。

回想起那次和总书记的见面，星宝伞业商铺负责人张吉英仍然激动不已。

“那天，商贸城内的经营户都从商铺走出来，在门口欢迎总书记。我当时也大声叫‘总书记好’。他走进我的商铺，我向总书记介绍了店内的雨伞商品。”张吉英说，总书记问她是哪里人、店开了多久，“他对浙江情况非常熟悉”。

尼泊尔客商毕需努清晰地记得，当总书记问他来采购什么商品时，他说：“想到的都买得到，想不到的也买得到！”大家都笑了。

他还告诉总书记，自己在义乌待了20多年了，经营义乌与尼泊尔间的商品贸易和物流专线，把义乌小商品发到加德满都，再销往尼泊尔全境。

面对在场的商户、小企业主代表，习近平总书记强调，义乌小商品闯出了大市场、做成了大产业，走到这一步很了不起，每个人都是参与者、建设者、贡献者。商贸城要再创新辉煌，为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。

“当时，我们在场的商户听了都非常振奋。”张吉英说。

早在2002年底，刚从福建调任浙江担任省委书记不久，习近平同志就来到义乌国际商贸城，深入市场交易区考察调研。在浙江工作期间，他曾10多次到义乌，并多次深入小商品市场调研。

总书记这样概括“义乌发展经验”：“这个地方，既不临海也不临边，怎么就变成了全世界的一个贸易中心呢？是因为义乌人做到了‘无中生有’‘莫名其妙’。”

从浙江中部一个交通不便、资源有限的小城，到拥有铁路开放口岸、空港口岸的国际化商贸城市；从手摇拨浪鼓走街串巷鸡毛换糖，到全球最大的小商品市场，义乌的不断创新突破，正是中国改革开放进程的一个生动缩影。

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(责编：王仁宏、陈键)

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