7月15日，柬埔寨首相洪玛奈在社交媒体上发布消息称，他与中国车企比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮进行了会面。比亚迪计划在柬投资设立电动车组装厂，预计年组装能力达到2万辆。洪玛奈表示，在柬埔寨组装的比亚迪电动车不仅将供应本国市场，还将出口到其他国家和地区。

此前，洪玛奈在6月举行的“全国中小微企业日”活动中表示，比亚迪的投资计划将有助于柬埔寨经济资源和生产链的多元化。希望在柬埔寨投资的大公司能与中小微企业建立联系，将其纳入供应链。

柬埔寨皇家科学院经济学家洪瓦纳认为，如果该组装厂顺利建成，将大幅提升柬埔寨的国际形象。通过工厂建设带动经济发展，有助于该国增加税收并创造更多就业机会。洪瓦纳指出，尽管汽车装配工作对技术技能要求较高，但柬埔寨近年来已培养大量劳动力，人力资源足以胜任装配工作。“这些工厂将在不同水平的技术领域创造就业机会，吸纳大量劳动力。”他补充说，电动汽车的本地生产和组装，还能让柬埔寨民众在购车时享受到更为优惠的价格。

柬埔寨劳工与职业培训部发言人卡达恩表示：“电动汽车的生产不仅将推动柬埔寨工业的发展，还将为年轻人提供广泛的就业机会。特别是正在接受职业技术教育的年轻人，将有机会进入这一新兴产业，这符合政府培养具备专业技能、就业对口的年轻劳动力的政策目标。”

为打造柬埔寨电动车生态系统，服务该国2050年实现碳中和的目标，柬埔寨政府制定了《电动车领域发展政策（2024年至2030年）》。该政策旨在分阶段建立和发展一个全面的电动车生态系统，包括吸引投资在柬埔寨设立电动车装配厂、零部件制造厂及电动车充电站网络。到2030年，政府计划将电动车总数增至3万辆，其中2.5万辆为家用电动车，5000辆为商用电动车。

柬埔寨公共工程与运输部的统计数据显示，截至今年6月，柬埔寨的电动汽车注册数量仅为1614辆，但今年上半年的新注册数量是去年同期的5倍多，增长率达到508%。柬埔寨最受欢迎的三个电动汽车品牌分别是中国的比亚迪、日本的丰田和美国的特斯拉。

比亚迪等中国企业积极布局东南亚，其影响力在该地区日益扩大。在泰国，比亚迪已经建立了汽车制造和组装工厂，该工厂于7月4日正式投产，年产能达到15万辆，有望创造1万个就业岗位。在印尼，比亚迪已将工业园区“梳邦智能城市”作为电动汽车工厂选址，厂区占地面积超108公顷，预计2026年1月开始运营。

在缅甸，随着燃油价格的持续上涨和民众环境保护意识的增强，越来越多民众开始选择电动汽车作为主要交通工具。电动汽车以环保节能、维护便捷和低噪声等显著优势，赢得了消费者的广泛青睐。目前，缅甸工业部正牵头推动相关举措，计划用电动汽车逐步取代传统的出租车和公交车。缅甸政府规定，从今年2月1日起，所有进口电动汽车品牌均需在缅甸境内开设品牌展厅，增强传播效应，鼓励民众了解电动汽车。目前，比亚迪、上汽名爵、广汽、长安、五菱等多个中国汽车品牌均已在缅设置展厅。

中国电动汽车在东南亚掀起“新潮”，这不仅显示了中国企业的国际化战略，也反映了中国在全球绿色能源技术推广中的领导角色。中国积极稳妥推进碳达峰碳中和，正不断推广绿色能源技术，助力实现区域内可持续发展的共同目标。这一过程不仅加强了中国与东南亚地区国家的经济合作，也为这些国家的经济发展开辟了新的增长渠道，有助于区域内国家共同迈向绿色低碳的未来。（记者陈晓阳）

(责编：王仁宏、陈键)

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