人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国电动汽车在东南亚掀起“新潮”

2024年07月21日08:55 | 来源：光明日报
小字号

7月15日，柬埔寨首相洪玛奈在社交媒体上发布消息称，他与中国车企比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮进行了会面。比亚迪计划在柬投资设立电动车组装厂，预计年组装能力达到2万辆。洪玛奈表示，在柬埔寨组装的比亚迪电动车不仅将供应本国市场，还将出口到其他国家和地区。

此前，洪玛奈在6月举行的“全国中小微企业日”活动中表示，比亚迪的投资计划将有助于柬埔寨经济资源和生产链的多元化。希望在柬埔寨投资的大公司能与中小微企业建立联系，将其纳入供应链。

柬埔寨皇家科学院经济学家洪瓦纳认为，如果该组装厂顺利建成，将大幅提升柬埔寨的国际形象。通过工厂建设带动经济发展，有助于该国增加税收并创造更多就业机会。洪瓦纳指出，尽管汽车装配工作对技术技能要求较高，但柬埔寨近年来已培养大量劳动力，人力资源足以胜任装配工作。“这些工厂将在不同水平的技术领域创造就业机会，吸纳大量劳动力。”他补充说，电动汽车的本地生产和组装，还能让柬埔寨民众在购车时享受到更为优惠的价格。

柬埔寨劳工与职业培训部发言人卡达恩表示：“电动汽车的生产不仅将推动柬埔寨工业的发展，还将为年轻人提供广泛的就业机会。特别是正在接受职业技术教育的年轻人，将有机会进入这一新兴产业，这符合政府培养具备专业技能、就业对口的年轻劳动力的政策目标。”

为打造柬埔寨电动车生态系统，服务该国2050年实现碳中和的目标，柬埔寨政府制定了《电动车领域发展政策（2024年至2030年）》。该政策旨在分阶段建立和发展一个全面的电动车生态系统，包括吸引投资在柬埔寨设立电动车装配厂、零部件制造厂及电动车充电站网络。到2030年，政府计划将电动车总数增至3万辆，其中2.5万辆为家用电动车，5000辆为商用电动车。

柬埔寨公共工程与运输部的统计数据显示，截至今年6月，柬埔寨的电动汽车注册数量仅为1614辆，但今年上半年的新注册数量是去年同期的5倍多，增长率达到508%。柬埔寨最受欢迎的三个电动汽车品牌分别是中国的比亚迪、日本的丰田和美国的特斯拉。

比亚迪等中国企业积极布局东南亚，其影响力在该地区日益扩大。在泰国，比亚迪已经建立了汽车制造和组装工厂，该工厂于7月4日正式投产，年产能达到15万辆，有望创造1万个就业岗位。在印尼，比亚迪已将工业园区“梳邦智能城市”作为电动汽车工厂选址，厂区占地面积超108公顷，预计2026年1月开始运营。

在缅甸，随着燃油价格的持续上涨和民众环境保护意识的增强，越来越多民众开始选择电动汽车作为主要交通工具。电动汽车以环保节能、维护便捷和低噪声等显著优势，赢得了消费者的广泛青睐。目前，缅甸工业部正牵头推动相关举措，计划用电动汽车逐步取代传统的出租车和公交车。缅甸政府规定，从今年2月1日起，所有进口电动汽车品牌均需在缅甸境内开设品牌展厅，增强传播效应，鼓励民众了解电动汽车。目前，比亚迪、上汽名爵、广汽、长安、五菱等多个中国汽车品牌均已在缅设置展厅。

中国电动汽车在东南亚掀起“新潮”，这不仅显示了中国企业的国际化战略，也反映了中国在全球绿色能源技术推广中的领导角色。中国积极稳妥推进碳达峰碳中和，正不断推广绿色能源技术，助力实现区域内可持续发展的共同目标。这一过程不仅加强了中国与东南亚地区国家的经济合作，也为这些国家的经济发展开辟了新的增长渠道，有助于区域内国家共同迈向绿色低碳的未来。（记者陈晓阳）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 三大维度看懂中国造船业进入“高度景气区间”
　　
“七下八上”防汛关键期 这些知识要知道
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部