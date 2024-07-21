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水星22日上演东大距 傍晚时有望睹其“真容”

2024年07月21日08:55 | 来源：光明日报
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　　 在傍晚时分一窥水星“真容”的机会来了。7月22日，水星将迎来今年的第四次大距，也是第二次东大距。天文科普专家表示，届时如果天气晴好，感兴趣的公众可借助双筒望远镜或小型天文望远镜，在当天的夕阳余晖中找一找出现在西方偏北低空的水星。

　　 在广袤无垠的宇宙中，太阳系八大行星在各自轨道或“步履匆匆”或“闲庭信步”，演绎着它们的“光阴故事”。其中，在肉眼可见的金木水火土这五颗行星中，水星是最难观测的一颗，主要原因在于其轨道距离太阳过近，大部分时间都被强烈的太阳光芒所掩盖。

　　 什么时候才有机会一睹水星“真容”？“在水星与太阳之间的角距离达到最大，也就是‘大距’的时候，因受到太阳光的影响最小，在傍晚或黎明时才能看到。不过，这样的机会每年只有数次，而且每次都特别短暂。”中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧说。

　　 大距时，水星在太阳东边称东大距，在太阳西边称西大距。东大距时，可以在傍晚时分的西方地平线上方找到水星；西大距时，水星则在黎明时的东方低空出现。由于水星的公转轨道是一个椭圆，每次大距时与太阳之间的角距离都不一样，最大不超过28度。

　　 杨婧介绍，今年水星共有7次大距，其中东大距3次，西大距4次。本次大距期间，水星与太阳之间的角距离约为27度，亮度约为0.4等，在北纬40度地区，日落时水星的地平高度约为13度，位于西方偏北低空。

　　 “本次大距的观测条件还不错，但要用肉眼看到水星仍然比较困难，建议感兴趣的公众在日落后半小时开始，使用双筒望远镜或小型天文望远镜观测，这样成功率会更大。观测水星不限于大距当天，本次大距之前的几天，水星的地平高度还要略高一点，只要天气晴好都可以尝试观测。”杨婧提醒说。（记者周润健）

(责编：王仁宏、陈键)
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