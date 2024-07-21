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在孩子心中播下逐梦航天的种子

2024年07月21日08:55 | 来源：光明日报
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　　 “你知道吗？人们在地球上从来看不到月球的背面，我国的科学家们却从那里带回了‘宝贝’……”参与录制航天系列课《上九天揽月》后，湖南省韶山市芙蓉学校学生胡慕涵在日记里写下了自己的感受。

　　 近日，“我是接班人”网络大课堂航天系列课《上九天揽月》与全国各地的学生在云端见面。在全国教书育人楷模、“我是接班人”网络大课堂总班主任郭晓芳老师动情讲述中，一段独属于中国航天人的传奇故事随着嫦娥六号的凯旋而展开……

　　 6月25日14时7分，嫦娥六号在人类历史上首次实现月球背面采样返回。“我是接班人”网络大课堂紧跟这一时事热点，依托数字化手段，第一时间带领学生了解探月背后的故事。郭晓芳以“可上九天揽月”的豪迈梦想作为教学切入点，将学生的思绪带入浩瀚太空。

　　 “我是接班人”网络大课堂，是湖南省教育厅在2019年创设的一种新型课程。5年来，它将湖南省1000余万名学生连接在一起，并通过网络辐射全国，成为湖南学习量最大、影响面最广、实效性最好的思政教育数字课堂。

　　 自2019年开班以来，“我是接班人”网络大课堂就将“时”和“事”作为课程建设的主线。所谓“时”，即重要的时间节点；所谓“事”，即全民关注的国家大事。聚焦振奋人心的国家大事，引领学生关注时代、关注社会。

　　 本次播出的《上九天揽月》是以“北斗”“天问”“嫦娥”“天宫”为学习主题的航天系列课的第五课。“我们希望通过打造航天系列大课，讲述我国航天成就背后的故事，引领千万孩子和航天共同成长，从小在他们心中播下追逐航天梦想的种子。”郭晓芳对记者说。（记者 禹爱华 龙军）

(责编：王仁宏、陈键)
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