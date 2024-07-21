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国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运

2024年07月21日08:56 | 来源：光明日报
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　　由中国广核集团打造的国内首个全绿电供应虚拟电厂项目7月18日在浙江宁波东方电缆园区正式投入运行。项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。

　　 该项目也是国内首个可溯源绿电供应虚拟电厂项目，在园区内建设分布式光伏12.012兆瓦，并配备5兆瓦/11.2兆瓦时储能系统，以及两台120千瓦双枪直流分布式充电桩和10台14千瓦双枪交流充电桩。通过整合光伏、储能、充电桩等灵活性资源，可解决园区80%的日常用电需求，剩余20%电量缺口通过购买中广核浙江涂茨海上风电场绿电补充。依托中广核虚拟电厂示范平台，该项目构建了源、荷、储、充多能源分布式资源集成管理模式，实现全天24小时可溯源绿电供应。

　　 在高效利用电力资源的同时，中广核虚拟电厂示范平台能够精准监测和分析园区全天用电量、发电量、储能电量及绿电供应占比数据，并参考实时电价等信息对各项电源进行智能切换管理，提供清晰透明的能源使用信息，显著提升项目经济性。

　　 中国广核新能源控股有限公司副总工程师成和祥表示，该项目基于能源互联网技术，打破了传统发电厂运营模式和生产力发展路径的局限，是对电碳交易、用户侧能源管理服务等新商业模式的积极探索。项目的推广应用将推动更多地区实现绿色能源的高效利用和可持续发展。（记者温源）

(责编：王仁宏、陈键)
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