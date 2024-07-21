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上海口岸开辟跨境电商海运出口新通道

2024年07月21日08:56 | 来源：光明日报
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　　 19日，上海外高桥港区振东集装箱码头，一批装载着566件国产家具、生活日用品、旅行套装等跨境电商货物的集装箱，在上海海关所属上海外高桥港区海关（以下简称“外港海关”）关员的监管下，搭载锦江“荣耀盛东”轮前往东北亚市场，这标志着上海口岸跨境电商“9610”海运出口通道被顺利打通。

　　 “9610”是一个海关监管代码，全称“跨境贸易电子商务”，业内也常称为“集货模式”。这种出口模式针对的是跨境电商中的小包裹、多品名、高频次发货的B2C（企业对个人）订单，先有订单，再通过国际快递、专线小包物流发货给海外买家。海关采用“清单核放”的方式进行货物出境监管，检查包裹实物和清单数据是否一致。相较于一般贸易出口，该模式链路更短、成本更低，解决了跨境电商B2C订单体量小、批次多的问题，能够极大提升通关效率、节约通关成本，切实解决企业成本高、退税难等问题，实现了降本增效的新突破。

　　 近年来，上海空港口岸跨境电商贸易持续火热。2024年上半年，上海空运口岸出口跨境电商继续保持高速增长的态势，申报量达2.45亿票，同比增长36%，金额407亿元，重量达21.99万吨。此次开辟的“9610”海运出口新通道，为跨境电商企业从上海口岸出口低附加值和高货量包裹提供了更多元的物流选择。

　　 记者了解到，鉴于跨境电商“9610”出口货物均为小包裹，对海关监管和通关作业的高效性和便捷性要求较高，为保障本次试点顺利运行，上海海关靠前一步，在迅速整合研究形成试点监管方案的同时，针对性地指导相关企业做好资质申请、清单申报、物流运输、运抵放行、系统对接等全流程业务协调工作，确保跨境包裹顺利出海。（记者孟歆迪）

(责编：王仁宏、陈键)
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