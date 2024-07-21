正午时分，山东青年政治学院大学生就业创业赋能中心的一间创业工作室前，即将毕业的学生们仍在排队等候。

“求职简历上的照片能给用人单位留下第一印象。我和小伙伴们发挥专业所长，一起成立了山青有格影像工作室，为同学们提供实惠的证件照拍摄服务。”该校设计艺术学院2024年应届毕业生乔传洁一边招呼着排队学生，一边向记者解释。

乔传洁笑着告诉记者：“学校赋能中心为我们提供了创业场地，还给我们提供了创业指导。通过在这里的实践锻炼，我毕业后创业成立旅拍公司的想法，越发成熟了。”

作为今年山东省建设大学生就业创业赋能中心试点高校之一，山东青年政治学院赋能中心不仅向毕业生提供就业技能提升、创业孵化、面试模拟、最新就业创业政策解读、就业形势分析等服务指导，还开发了针对大一、大二学生的职业生涯唤醒体验服务。

在赋能中心职业体验区，职业体验交互训练系统、职业测评自助仪、VR职业认知探索系统等设备，吸引了不少学生排队体验。“刚进大学校门，就能在拟态环境中增进对就业环境的了解，这对我们尽快找到适合自己的职业方向，帮助很大。”经济管理学院大一学生邱凡清告诉记者，这些设备让同学们的职业体验训练更具临场感和针对性。

“从生涯觉醒到政策把握，从信息获取到技能提升，从心理调适、实训推介到创业孵化、就业达成……我们秉持全员参与、全方位赋能、全链条贯通、全要素投入的理念，通过政府、学校、企业三方聚力，让赋能中心凸显一站式、专业化、公益性、综合性等特点。”山东青年政治学院学生工作处处长温永慧介绍，赋能中心从4月启用至今，共为5800余名学生提供了服务指导，共有128家企业和单位参与。

山东省2024届高校毕业生达84.2万人。为应对复杂的就业形势，山东省人力资源和社会保障厅创新提出在高校建设大学生就业创业赋能中心，致力于通过集成创新、系统变革、资源聚集，推动高校毕业生就业服务转型升级、提质增效。

大学生就业创业赋能中心面向在校大学生和离校未就业高校毕业生开放，提供就业事项咨询办理、就（职）业指导服务、就业技能提升服务、招聘对接服务、基层就业项目展示推荐服务、创业指导培训服务、社群交流服务等7项核心服务。如今，22家首批试点高校，先后在校园内建设综合服务场所，面向大学生提供一站式、专业化就业创业集成服务。

“建设大学生就业创业赋能中心，对于全面构建高校毕业生高质量就业服务体系、深化校地协作、增强高校资源聚合配置能力等方面具有重要意义。我们将继续高标准推进大学生就业创业赋能中心建设，努力打造在全国有影响的高校毕业生就业服务标杆品牌，更好帮助毕业生高质量充分就业。”山东省人力资源和社会保障厅相关负责人说。（记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：王仁宏、陈键)

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