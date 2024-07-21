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江苏扬州：奏响绿色发展“渔光曲”

2024年07月21日08:56 | 来源：光明日报
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　　 近日，记者走进江苏扬州江都区武坚镇花庄村，深蓝色光伏板一眼望不到头。光伏板下，一汪汪池塘在阳光的照耀下波光粼粼。“这是去年建成运行的第一批‘渔光互补’项目，总装机容量15兆瓦。”站在塘口边，武坚镇党委委员、副镇长骆文平告诉记者，“奏响绿色发展‘渔光曲’，关键在于如何挖掘利用好资源”。

　　 武坚镇地处里下河水乡，镇域内河道纵横、湖荡棋布，水产养殖资源丰富，现有水产养殖面积近2万亩。近年来，武坚镇与科研院所加强合作，积极引进“渔光互补”光伏发电项目——上层用于光伏发电，下层用于水产养殖，打破了过去渔业养殖需要外购电力的局限，同时还提高了清洁能源产出。

　　 “一开始，大家伙儿都担心光伏板会不会影响螃蟹生长，导致螃蟹减产，我觉得只有试过才知道。”花庄村水产养殖户胡建和是首批“吃螃蟹的人”。他家的28亩蟹塘，共安装20多排光伏板，板块之间，间隔有序，船可自由通过，仿佛给蟹塘装上了“太阳伞”。如今每亩净利润可达3000多元。在胡建和的带动下，花庄村又有4户养殖户加入渔光互补项目，面积近200亩。

　　 “不但壮大了村集体经济，同时也助力了群众增收。”花庄村党总支书记孙巧存介绍，“渔光互补”项目有效利用村里鱼塘和滩涂资源800余亩，“上面发电、下面养鱼”的集约发展模式已逐渐被村民们认可接受。

　　 “夏天气温高，光伏板下就成了螃蟹的‘休闲区’，也是它们的‘避难所’。”上海市农科院周文宗教授介绍，螃蟹成长中会几次蜕壳，夏季正是螃蟹最脆弱的时候，它经不住烈日暴晒和鸟类袭击，而“渔光互补”项目正好弥补这一缺陷，且对螃蟹投喂、捕捞不产生影响。

　　 据悉，截至目前，武坚镇规划100兆瓦容量的“渔光互补”二期项目已经开工建设，规划150兆瓦容量的三期项目正在积极推进中。“因为‘渔光互补’项目，不需占用农业、工业和住宅用地，大大提高了单位面积土地价值。如果三期项目都建成运行，预计每天可发电上百万度，节约燃煤27.18万吨。”骆文平说。 （记者 苏雁 杜倩 通讯员 黄子文）

(责编：王仁宏、陈键)
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