7月20日，国家防总办公室、应急管理部继续组织气象、水利、自然资源等部门进行防汛专题联合会商，视频调度陕西、四川、湖南、安徽、山东、河南、江西等7个重点省份，安排部署强降雨防范应对和巡查防守工作。

会商指出，当前长江中游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位波动缓退，淮河第1号洪水继续向下游演进，太湖水位退至警戒以下；主雨带21日起将有所北抬，南海及菲律宾以东2个热带低压持续发展，防汛救灾形势依然复杂严峻。

会商强调，要严格落实防汛责任制，压实压细各级各有关部门防汛责任，强化暴雨洪涝灾害防范应对。要加强对超警堤段巡查防守工作，特别是对险工险段等关键部位前置布防。要强化水文、气象信息共享和协调联动，打通预警信息传递的“最后一米”，继续紧盯中小河流洪水、中小水库出险、山洪和地质灾害、城乡内涝等薄弱环节，切实落实临灾预警“叫应”和跟踪反馈机制，发现险情果断扩面转移。

20日，国家防总针对广东、广西、海南等启动防汛防台风四级应急响应，维持针对四川、陕西、江苏、江西、湖北、湖南、安徽的防汛四级应急响应。国家防总办公室派出的8个工作组和专家组继续在河南、陕西、四川、湖南、江西、安徽、湖北等省份协助指导救灾救助、积水排涝、巡堤查险、山洪和地质灾害防范应对等工作。（记者姚亚奇）

(责编：王仁宏、陈键)

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