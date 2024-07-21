人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家防总启动防汛防台风四级响应

2024年07月21日08:57 | 来源：光明日报
小字号

　　 7月20日，国家防总办公室、应急管理部继续组织气象、水利、自然资源等部门进行防汛专题联合会商，视频调度陕西、四川、湖南、安徽、山东、河南、江西等7个重点省份，安排部署强降雨防范应对和巡查防守工作。

　　 会商指出，当前长江中游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位波动缓退，淮河第1号洪水继续向下游演进，太湖水位退至警戒以下；主雨带21日起将有所北抬，南海及菲律宾以东2个热带低压持续发展，防汛救灾形势依然复杂严峻。

　　 会商强调，要严格落实防汛责任制，压实压细各级各有关部门防汛责任，强化暴雨洪涝灾害防范应对。要加强对超警堤段巡查防守工作，特别是对险工险段等关键部位前置布防。要强化水文、气象信息共享和协调联动，打通预警信息传递的“最后一米”，继续紧盯中小河流洪水、中小水库出险、山洪和地质灾害、城乡内涝等薄弱环节，切实落实临灾预警“叫应”和跟踪反馈机制，发现险情果断扩面转移。

　　 20日，国家防总针对广东、广西、海南等启动防汛防台风四级应急响应，维持针对四川、陕西、江苏、江西、湖北、湖南、安徽的防汛四级应急响应。国家防总办公室派出的8个工作组和专家组继续在河南、陕西、四川、湖南、江西、安徽、湖北等省份协助指导救灾救助、积水排涝、巡堤查险、山洪和地质灾害防范应对等工作。（记者姚亚奇）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 三大维度看懂中国造船业进入“高度景气区间”
　　
“七下八上”防汛关键期 这些知识要知道
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部