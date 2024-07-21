人民网记者 王绍绍

近年来，我国能源绿色转型成效显著，各地光伏发电项目遍地开花，全面推动能源结构的持续优化。

在南通市的一家供电公司的“绿色生态园区”内，多处建筑实现了屋顶光伏全覆盖，日均发电量突破15万度，全面助力减少碳排放；在青海省海西蒙古族藏族自治州，当地依托丰富的日照资源，实施了“光伏+治沙”综合治理项目，利用广袤的沙漠化土地建设大规模光伏电站，年均发电量预计可达2亿千瓦时，通过光伏板下的植被种植，每年减少土壤流失数千吨，为荒漠化治理提供了可借鉴的“绿色样本”。

数据显示，上半年，我国光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、42.8%。

近年来，我国清洁能源体系加快建设，重点领域节能降碳有序推进，绿色生产方式和生活方式逐步形成。初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。

此前，国家能源局印发《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，指出要提升电力系统对新能源的消纳能力，确保新能源大规模发展的同时保持合理利用水平，推动新能源高质量发展。

国家能源局相关负责人表示，稳定的国内市场是我国光伏产业持续健康发展的“基本盘”“压舱石”，因此要巩固国内光伏发电的新增装机市场，坚持集中式和分布式发展并重，加强建设大型风电光伏基地的同时，大力发展分布式光伏发电。

随着新能源产业的快速发展，风能、光伏等新能源的装机容量不断增加，但其发电的不稳定性和间歇性也给电网的安全稳定运行带来了挑战。

为了提升新能源电力的消纳能力，各地纷纷提出改进方案。安徽合肥滨湖科学城区域能源项目以地源热泵为主，通过采用地源热泵、污水源热泵、天然气分布式能源、蓄能等核心技术，将多种能源相互结合，实现多能互补综合利用，每年可减少排放二氧化碳16.9万吨、氮氧化物2400吨、二氧化硫4800吨，节约标煤6.5万吨。

业内专家表示，化石能源的有序退出，要与新能源的稳定安全可靠的供应相适应，在过程中必须坚持“立”字当头，使化石能源的退出和新能源供应的增加相适应。

在装机规模迅速增长的同时，新型储能仍面临利用率较低的问题。随着新能源的快速发展，电力系统对调节能力提出更高要求。国家能源局相关负责人表示，新型储能是助力实现“双碳”目标的重要支撑，是保障能源供给安全的重要手段，要积极推进新型储能技术多元梯级协同发展，未来向高安全、低成本、大容量、高效率、集中式、数字化、智能化和绿色化的方向发展。

“保供与消纳是能源低碳转型的两条主线，要进一步提升可再生能源电力消纳水平，提高非化石能源消费在一次能源消费中的占比，推进可再生能源替代行动。”业内专家认为。

国家能源局相关负责人表示，下一步，将规范光伏发电产业秩序，适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。

(责编：王仁宏、吕骞)

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