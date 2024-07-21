好品中国丨天山脚下的甜蜜盛宴
“吐鲁番的葡萄哈密的瓜
库尔勒的香梨人人夸
叶城的石榴顶呱呱
伽师的香瓜甜掉牙
……”
提到新疆
除了天山南北好牧场
麦穗金黄稻花香
当然还绕不开各种
久负盛名的水果
“我们新疆好地方”
特殊的地理位置
和气候环境
让新疆的美味瓜果
成为人们心中无可替代的坐标
2022年
新疆特色林果产量1815.60万吨
其中红枣、香梨、葡萄、苹果等
园林水果产量1212.64万吨
果用瓜产量459.97万吨
其中甜瓜213.7万吨
占全国的15.4%
甜瓜又称香瓜
属葫芦科黄瓜属
是我国最早利用为果品的瓜类
园艺上分为数十个品系
普通香瓜、哈密瓜、白兰瓜等
均属不同的品系
大家熟悉的哈密瓜
发源于新疆
栽培历史悠久
哈密位于新疆东部
地跨东天山南北
盛产瓜果的哈密盆地
三塘湖盆地、淖毛湖盆地
属暖温带极干旱地区
干燥少雨、蒸发量大
年蒸发量是降水量的百倍
太阳总辐射量和日照时数
居同纬度地区之首
昼夜温差可达15摄氏度以上
极利于哈密瓜糖分积累
哈密盆地北部天山山脉
冬季降雪丰富
水源稳定、水质洁净
得天独厚的光热水土条件
共同孕育了哈密瓜的优良品质
“有一种甜蜜，叫哈密”
2014年6月
哈密瓜栽培与贡瓜文化系统
入选第二批中国重要
农业文化遗产名单
关于哈密瓜的传统种植方法
清末新疆的方志著作
《新疆小正》这样记载
“种法不仅灰培
必用苦豆
否则不甘美”
当瓜长到5~6片真叶时
在植株下沟壁处
挖20~30厘米的深坑
先施入戈壁上一种
叫苦豆子的植物作绿肥
上面再施有机肥
然后覆土
经过一个多月的发酵
这些肥料将精华输送给了哈密瓜
可谓“苦尽甘自来”
原产哈密的哈密瓜
传统品种有梨瓜、热瓜蛋
黑眉毛、波斯特皮亚孜
锡克尔酥、拜鲜可奇
黄皮可口奇、加格达
青麻皮蜜极甘、启格兰
色力可口奇等22种
拜鲜可奇
又称“老汉瓜”
是近几年的“网红”品种
瓜肉醇香、略带甜酒味
入口即化
瓜一剖两瓣
刮去瓜瓤、泡上馕
就是一顿饭
当地人常将拜鲜可奇
制成瓜羹
当做保健食品服用
“哈密瓜的‘甜蜜版图’”
随着科研水平提升
杂交新品种不断涌现
哈密现拥有甜瓜品种资源上千个
当地主栽品种则有
金色年华、金海蜜
西州密17号、25号
金湖1号、新密25号等
金色年华、金海蜜
均为黄皮网纹瓜
西州密17号、25号
则为绿皮网纹瓜
但都口味松脆香甜
糖度较高
哈密是哈密瓜的故乡
瓜以地名、地以瓜闻
但如今
哈密瓜的“甜蜜版图”
早已不局限于哈密
“源于哈密、带动新疆、辐射全国”
的哈密瓜全产业链发展体系
正在形成
从内蒙古额济纳、磴口
河南兰考、滑县
到云南元谋、海南昌江
南北贯通近三千公里
从新疆吐鲁番、哈密
甘肃民勤、玉门
到山东莘县、上海华亭
东西横跨两千余公里
都有哈密瓜种植的区域
过去一年的时间里
哈密特色鲜果产业链平台
签约了十大哈密瓜优质产区
14个示范生产基地
在全国范围内相继落成
东西南北产区
因地制宜制定种植计划
错季生产、错峰上市
确保四季有鲜
让消费者365天都能
品尝到高品质的哈密瓜
全国特产“大摸底”
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来源｜人民网
总策划｜张玉珂
监制｜李娜 唐晓勇 刘云
策划｜翟巧红 赵雯
记者｜杨睿 陈新辉
摄影｜李欣洋
字体｜万祥生
设计｜安然
支持｜哈密市委宣传部 哈密市农业农村局 哈密市融媒体中心
数据｜《中国农村统计年鉴2023》 《新疆维吾尔自治区2022年国民经济和社会发展统计公报》
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