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业界：数字孪生拓展智能制造新空间

2024年07月23日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月23日电 （记者王震）当前，数字孪生技术飞速发展，加速赋能千行百业，成为当前工业界和学术界的关注热点。

如何进一步推动数字孪生的蓬勃有序发展，促进数字孪生和智能制造服务相关领域的理论发展、技术创新与产业应用？

7月15日-7月17日，2024第八届数字孪生与智能制造服务学术会议在浙江杭州举办。聚焦数字孪生智能制造、智能设计、制造服务等十二大议题，会议吸引了来自国内外百余所高校、科研院所和企事业单位的1100余名代表参会研讨。

浙江大学副校长王立忠在致辞中指出，智能制造代表了全面推进产业融合和创新升级的发展方向，代表了人工智能和数字孪生等深度嵌入产业的全新未来，更代表了中国制造推动未来创新发展的无限可能。在这之中，数字孪生一直发挥着核心赋能的作用。

中国机械工程学会副秘书长陈超志认为，智能制造作为制造强国建设的主攻方向，数字孪生在其中发挥着不可替代的作用，正在为行业提供更专业、更高效、更准确和更全面的服务和赋能，促进智能制造“创新型”发展。

“数字孪生的发展可以为制造业提供更多可能性。”在中国工程院院士、浙江大学工学部主任杨华勇看来，数字孪生不仅仅是简单的仿真模拟，更是一种全新的工业范式，能够实现对产品全生命周期的虚实交互，提高生产效率、降低成本，并在产品研发设计、生产制造和服务运维等各阶段发挥积极作用。

本次会议设置了10个大会报告，并围绕数字孪生与车间智能制造、产品设计、工业软件、流体动力学、人本智造、智能机器人、智能运维、精密加工、地下工程装备、试验测试验证、绿色双碳工程及行业应用等专题设置了12个分论坛。专家学者聚焦数字孪生与智能制造服务领域面临的机遇和挑战共同交流、探讨。会议期间，还举行了“工业软件系列丛书”编委会聘书颁发仪式。

据悉，“数字孪生与智能制造服务学术会议”自2017年创办以来，已连续举办八届。本届会议由中国机械工程学会指导，浙江大学、《Digital Twin》国际期刊主办，浙江大学机械工程学院等单位承办。杨华勇院士、谭建荣院士担任大会主席。

(责编：王震、高雷)
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