人民网北京7月23日电 7月22日，习近平经济思想研究中心联合国家发展改革委政策研究室、习近平外交思想研究中心举办第8期“习近平经济思想青年学思会”。学思会聚焦学习领会党的二十届三中全会精神，以“全面深化改革开放”为主题，组织青年干部和科研人员，进行交流分享。

在学思会的第一个环节，来自国家发展改革委政策研究室的青年干部围绕“经济体制改革”谈认识谈体会。张轶龙重温了改革开放的伟大历程，回顾了党的十八大以来全面深化改革取得的历史性成就，围绕进一步全面深化改革的主题、总目标、重大改革举措等谈了认识和体会，认为青年干部应做全面深化改革的忠实拥护者、坚定践行者、全面记述者。李志鸿从历史、理论和实践三个维度阐释了加快构建全国统一大市场的内在逻辑，并谈了对如何构建全国统一大市场的认识。祝鹏飞围绕实体经济和数字经济深度融合发展这一主题，梳理了政策发展脉络，认为“数实融合”是促进实体经济与数字经济发展的必然选择，并通过新能源汽车、人工智能和低空经济三个案例，生动说明了目前数实融合的发展现状和亮点。

习近平经济思想研究中心青年干部分享了学习心得。石以涛谈了对社会主义市场经济体制下处理好政府与市场关系的认识与思考，认为要坚持社会主义市场经济改革方向，更好发挥政府作用，不断深化“政府和市场”关系的研究和实践。吴珂谈了对深化科技成果转化机制改革的思考，认为当前我国科技成果转化在各主体各环节间仍存在一些堵点卡点，并围绕深化职务科技成果管理改革、加强产学研深度融合、强化新型研发机构成果转化能力、构建同科技创新相适应的科技金融体制等要点提出思考。徐腾达在学习领会习近平总书记关于金融体制改革重要论述的基础上，提出从提升金融服务实体经济能力、深化资本市场改革、强化金融监管、推动金融高水平对外开放、培育中国特色金融文化五个方面坚定不移深化金融体制改革的思考。姚秋蕙围绕全会《决定》中对外开放部署的稳步扩大制度型开放、深化外贸体制改革、深化外商投资和对外投资管理体制改革、优化区域开放布局和完善推进高质量共建“一带一路”机制五个重点领域谈了学习体会。

学思会的第二个环节聚焦“高水平对外开放”。习近平外交思想研究中心青年干部围绕“参与引领全球经济治理体系改革和建设”“以中国式现代化推动世界现代化进程”“深入落实全球发展倡议”“开放是中国式现代化的鲜明标识”“倡导普惠包容的经济全球化”等五个话题交流了学习心得。

习近平经济思想研究中心主任史育龙，国家发展改革委政策研究室副主任杨特，习近平外交思想研究中心专职副秘书长、中国国际问题研究院副院长于江，习近平经济思想研究中心副主任李玉举出席会议。（陈键）

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