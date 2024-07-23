人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部流通发展司负责人23日谈2024年上半年批发和零售业发展情况时表示，今年以来，商务部加快完善现代商贸流通体系，推动批发和零售业高质量发展。据国家统计局数据，1至6月，批发和零售业增加值6.1万亿元，同比增长5.7%，占GDP比重为9.87%。商品零售额20.97万亿元，同比增长3.2%。我国批发和零售业发展稳中有进，为畅通国民经济循环提供有力支撑。

批零市场总体向好，多数业态稳定增长。从批发业看，1至6月，商务部重点联系商品市场成交额同比增长8.0%，其中生产资料类、工业消费品类市场成交额同比分别增长16.6%、7.1%。从零售业看，据国家统计局数据，1至6月，限额以上零售业单位多数业态增速保持稳定，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%。

城乡市场保持活跃，客流消费涨势平稳。城市客流稳定提升。商务大数据显示，19条全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长8.7%、3.4%，全国36个大中城市重点商圈客流量、营业额同比分别增长8.9%、11.0%。县域市场活力旺盛。据国家统计局数据，1至6月，乡村消费品零售额3.14万亿元，同比增长4.5%，增速高于城镇0.9个百分点。农村电商蓬勃发展。商务大数据显示，1至6月，全国农村网络零售额同比增长9.4%。据映潮科技提供数据显示，截至2024年6月，全国农村网商数达1853.2万家，同比增长7.6%。

以旧换新赋能家电市场，国货“潮品”消费火爆。家电以旧换新销售持续增长。以提升便利性为重点，通过政策“组合拳”，优化家电以旧换新消费环境，畅通家电更新消费链条。据国家统计局数据，1至6月，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长3.1%，增速较去年同期扩大2.1个百分点。老字号商品受热捧。2024“老字号嘉年华”持续推进，已举办特色活动170场，实现直接销售额36.9亿元，带动线上线下销售额118.2亿元。

(责编：孙红丽、高雷)

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