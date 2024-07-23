人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：上半年我国批发和零售业发展稳中有进

2024年07月23日16:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部流通发展司负责人23日谈2024年上半年批发和零售业发展情况时表示，今年以来，商务部加快完善现代商贸流通体系，推动批发和零售业高质量发展。据国家统计局数据，1至6月，批发和零售业增加值6.1万亿元，同比增长5.7%，占GDP比重为9.87%。商品零售额20.97万亿元，同比增长3.2%。我国批发和零售业发展稳中有进，为畅通国民经济循环提供有力支撑。

批零市场总体向好，多数业态稳定增长。从批发业看，1至6月，商务部重点联系商品市场成交额同比增长8.0%，其中生产资料类、工业消费品类市场成交额同比分别增长16.6%、7.1%。从零售业看，据国家统计局数据，1至6月，限额以上零售业单位多数业态增速保持稳定，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%。

城乡市场保持活跃，客流消费涨势平稳。城市客流稳定提升。商务大数据显示，19条全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长8.7%、3.4%，全国36个大中城市重点商圈客流量、营业额同比分别增长8.9%、11.0%。县域市场活力旺盛。据国家统计局数据，1至6月，乡村消费品零售额3.14万亿元，同比增长4.5%，增速高于城镇0.9个百分点。农村电商蓬勃发展。商务大数据显示，1至6月，全国农村网络零售额同比增长9.4%。据映潮科技提供数据显示，截至2024年6月，全国农村网商数达1853.2万家，同比增长7.6%。

以旧换新赋能家电市场，国货“潮品”消费火爆。家电以旧换新销售持续增长。以提升便利性为重点，通过政策“组合拳”，优化家电以旧换新消费环境，畅通家电更新消费链条。据国家统计局数据，1至6月，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长3.1%，增速较去年同期扩大2.1个百分点。老字号商品受热捧。2024“老字号嘉年华”持续推进，已举办特色活动170场，实现直接销售额36.9亿元，带动线上线下销售额118.2亿元。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：上半年我国批发和零售业发展稳中有进
　　人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部流通发展司负责人23日谈2024年上半年批发和零售业发展情况时表示，今年以来，商务部加快完善现代商贸流通体系，推动批发和零售业高质量发展。据国家统计局数据，1至6月，批发和零售业增加值6.1万亿元，同比增长5.7%，占GDP比重为9.87%。…
中国新能源汽车如何从“走出去”到“走上去”？
　　汽车数字化智造工厂。受访者供图 中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位；2023年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%；截至2023年底，我国累计建成充电设施859.6万台，数量居全球第一…… 持续的技术创新、完整的产业链供应链和充分的市场竞争是中国新能源汽车脱颖而出的土壤。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部