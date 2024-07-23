记者近日从工业和信息化部获悉，目前，全国已建立国家、省、市、县四级中小企业公共服务机构1780余家，地市级以上行政区域机构覆盖率达到84%。

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量，为中小企业发展营造良好环境，加大对中小企业支持力度很重要。工业和信息化部有关负责人表示，接下来将加大对专精特新中小企业培育支持力度，加快中小企业“上云用数赋智”，培育中小企业特色产业集群，构建优质高效的中小企业服务体系。

此外，这位负责人表示，工业和信息化部联合相关部门开展的2024年“一起益企”中小微企业服务行动贯穿今年全年，重点从疏通政策落实堵点、化解经营痛点难点、提高发展质量效益等方面开展服务。在化解经营痛点难点方面，聚焦中小微企业生产经营中订单少、人才缺、融资难、防风险能力弱等问题，从拓展市场、引才育才、融资促进、管理提升等方面加强精准服务。

下一步，工业和信息化部将加快建设完善全国中小企业服务“一张网”，开展好“一起益企”中小微企业服务行动，以高水平服务促进中小企业高质量发展。（记者张辛欣）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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