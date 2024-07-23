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累计超10万笔！税费业务跨区域办理落地见效

2024年07月23日16:49 | 来源：新华社
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　　在北京，不必奔赴千里即可以办理上海的车辆购置税退税事项；在河南，可以就近选择办税服务厅办理异地重复缴纳的社保费；在天津，通过视频连线就能更正在河北申报的预缴税款信息……

　　聚焦纳税人缴费人“就近办、异地办”需求，国家税务总局依托征纳互动跨区域协同能力和服务运营体系，将实体窗口服务从线下平移到线上，着力构建“远程虚拟窗口”，让纳税人缴费人可以在全国范围内办理跨区域税费业务。

　　数据显示，“远程虚拟窗口”自3月底京津冀地区试点、5月底实现全面扩围以来，全国税务部门已办理10.1万笔跨区域税费业务，给民众带来实在的便利。

　　河北省税务局搭建了1023个“远程虚拟窗口”，实现税费服务及业务办理“上一网通办、进一门协办、一件事联办”；广东省税务局建立健全税费服务跨区域协同联动机制，促进形成“联动一套机制、服务一把尺子、办税一个标准”的无差别服务新格局……

　　目前，在税务部门“非接触式”办税缴费清单中，已有212项全程网办事项实现了跨省通办。

　　“税务部门通过‘远程虚拟窗口’完善服务机制，推动实现全国范围内办理跨区域税费业务，这充分展现了税务部门在提升政务服务水平、优化营商环境方面的决心和成效。”北京国家会计学院副院长李旭红说。

　　为实现更深层次、更高质量的跨区域通办服务，各地税务部门成立专门的服务运营团队，确保跨区域通办服务渠道畅通、高效运转。目前，全国已建立2984个服务运营中心，配置一线坐席14648个。

　　江西省税务局搭建省、市、县三级共计140个征纳互动运营中心；安徽省税务局建立93个专业化服务运营团队，配置742名税务干部提供身份核验、信息查询、申报缴纳等跨区域税费事项办理服务……

　　税费服务既要高效，更要保持长效。国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门将认真落实国务院“高效办成一件事”有关要求，持续跟踪问效，不断完善“远程虚拟窗口”跨区域通办服务机制，提升服务效能，打造效能税务，为全国统一大市场建设贡献税务力量。（记者韩佳诺）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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